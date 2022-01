Πολιτική

Πρόταση μομφής - Βουλή: Κόντρα Γεραπετρίτη – Σκουρλέτη για Φουρθιώτη

Ο υπουργός Επικρατείας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για «κυνήγι μαγισσών», που στοχεύει τον ίδιο και τον πρωθυπουργό. Η απάντηση του Πάνου Σκουρλέτη.



«Σε αυτή την κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, δεν έχει υπάρξει ούτε μια στιγμή που να εξυπηρετήθηκε επιχειρηματικό συμφέρον. Αυτή η κυβέρνηση υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας νωρίτερα στην ολομέλεια στο πολιτικό «σφυροκόπημα» που δέχεται και ο ίδιος προσωπικά και η κυβέρνηση, από την αξιωματική αντιπολίτευση.

«Δεν έγινε κανένα χατίρι σε κανέναν επιχειρηματία, σε κανέναν ιδιώτη. Αντιθέτως, υπήρξε πολύ αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας», είπε ο κ. Γεραπετρίτης που σημείωσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να γίνεται με όρους εχθροπάθειας και μισαλλοδοξίας αλλά στη βάση επιχειρημάτων και διαβουλευτικότητας. Η ανταλλαγή sms του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μένιο Φουρθιώτη, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, με το άνοιγμα της σημερινής τρίτης συνεδρίασης στην Ολομέλεια επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

«Είναι δυστυχές ότι σε μια ύψιστης κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως είναι η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές πολιτικές αλλαγές, επιλέγει η αξιωματική αντιπολίτευση να προσωποποιήσει ζητήματα τα οποία δεν άπτονται δημοσίων πολιτικών», είπε εκ προοιμίου ο υπουργός Επικρατείας που κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για «κυνήγι μαγισσών», που στοχεύει τον ίδιο και δια του κ. Γεραπετρίτη, τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

«Τον κ. Φουρθιώτη δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν έχω βγει ποτέ σε οποιαδήποτε εκπομπή του. Δεν έχω δώσει συνέντευξη σε κανένα έντυπό του. Του μιλάω στον πληθυντικό, όπως διαπίστωσε όλη η κοινωνία και όπως διαπιστώσατε και εσείς από τα από μηνύματα υποκλοπών, τα οποία εσείς διαχέετε, και μέσα στο χώρο της Βουλής, ως μεταπράτες προϊόντων εγκλήματος», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και πρόσθεσε πως έχει επικοινωνήσει τρεις ή τέσσερις φορές με τον Μένιο Φουρθιώτη, τηλεφωνικά, και «βεβαίως, πριν προκύψει το οποιοδήποτε θέμα παράνομης δράσης του».

«Στη δική μου αντίληψη περί δημόσιας εξουσίας, όταν οποιοσδήποτε υποβάλει μια αναφορά, η οποία αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα, η αναφορά αυτή θα πρέπει να λάβει απάντηση», είπε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση: «ξέρετε, και στους δημοσιογράφους, εκδότες και ιδιοκτήτες των δικών σας εφημερίδων, το Documento, της Εφημερίδας των Συντακτών, στον ίδιο ακριβώς τόνο και τον ίδιο τρόπο απαντώ. Σε οτιδήποτε αφορά το νομοθετικό έργο είτε με δικά τους αιτήματα, προφανώς θα λαμβάνουν απάντηση. Είναι συνταγματική απαίτηση και δεν γίνεται ποτέ εν κρυπτώ. Γίνεται πάντοτε διαφανώς».

Ειδικότερα για το περιεχόμενο της επικοινωνίας που είχε με τον Μένιο Φουρθιώτη, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι το ένα μήνυμα ήταν ευχετήριο απαντητικό, στον πληθυντικό και το άλλο ήταν απάντηση σε αίτημα που υπεβλήθη και η απάντηση ήταν αρνητική. «Απορρίπτεται το αίτημα που ετέθη από τον κ. Φουρθιώτη και τον σταθμό του», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και απαντώντας στις καταγγελίες περί συναλλαγής, συνδιαλλαγής που διατυπώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση «υιοθετεί τον κ. Φουρθιώτη σαν πολιτικό της παιδί, αναμασά τα λεγόμενα, φέρνει στον χώρο της Βουλής προϊόντα εγκλήματος, παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, όπως κάνουν και οι εφημερίδες που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι ο κ. Φουρθιώτης στρέφεται σήμερα εναντίον της κυβέρνησης επειδή το αίτημα που υπέβαλε ήταν το αίτημα του σταθμού του να εκπέμπει από την πλατφόρμα DIGEA επειδή έχει άδεια στην Κύπρο, επικαλούμενος την κοινοτική οδηγία η οποία εκπρόκειτο να ενσωματωθεί. Το αίτημα αυτό απερρίφθη, «μολονότι, μέσα στη Βουλή διατυπώθηκε από την αντιπολίτευση επιφύλαξη για το αν θα πρέπει να υιοθετηθεί η διάταξη αυτή. Ειδικώς η διάταξη αυτή δεν ενσωματώθηκε στο δίκαιο μας. Απερρίφθη το αίτημα», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εργασίας έδωσε εντολή στον ΣΕΠΕ και τον ΕΦΚΑ για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας να κάνει έλεγχο σε όλες τις εταιρείες του συγκεκριμένου προσώπου. Το υπουργείο Εργασίας δε διαβίβασε τον φάκελο στον ΣΔΟΕ και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί τη βάση αυτής της διαβίβασης, ο κ. Φουρθιώτης συνελήφθη και προφυλακίστηκε. «Αυτά όλα συνέβησαν από την δική μας κυβέρνηση. Είναι προϊόντα συναλλαγής;», είπε και πρόσθεσε ότι ο κ. Φουρθιώτης επειδή απερρίφθησαν όλα τα αιτήματα του, στράφηκε εναντίον της κυβέρνησης και ότι είναι ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης που του έχει υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πάρα πολύ αυστηρή στην τήρηση της νομοθεσίας», σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας που κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπονομεύει τους θεσμούς με τη στάση του.

Σε σχέση με τα πυρά που δέχεται το επιτελικό κράτος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι επιτελικό κράτος δεν είναι οτιδήποτε συμβαίνει στην άσκηση δημόσιας πολιτικής αλλά το επιτελικό συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις πολιτικές. «Κάθε φορά που θα υπάρχουν λάθη και αστοχίες - κι εμείς έχουμε κάνει λάθη- ισχύει ότι εμείς πρέπει να συντονίζουμε και να παρακολουθούμε. Αυτό όμως είναι το πολιτειακά ορθό», είπε ο υπουργός Επικρατείας που πρόσθεσε πως καρδιά του επιτελικού κράτους είναι η χάραξη οριζόντιων πολιτικών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης σχολίασε ότι ο υπουργός Επικρατείας δεν διέψευσε σήμερα την ανταλλαγή των sms και των συνομιλιών στελεχών της κυβέρνησης με τον κ. Φουρθιώτη, αντίθετα τα επιβεβαίωσε και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την ύπαρξη τους. «Το πολιτικό ζήτημα είναι ότι ένας υπουργός απολογείται σε έναν τηλεπαρουσιαστή του επιπέδου και των χαρακτηριστικών του κ. Φουρθιώτη, και του ζητάει συγνώμη γιατί έχει αργήσει να ενσωματώσει τα αιτήματά του σε νομοσχέδιο», είπε ο κ. Σκουρλέτης και πρόσθεσε ότι αυτό που αποκαλύπτεται από τα sms είναι τα ευχαριστήρια στελεχών της κυβέρνησης για την αγιοποίησή τους. «Αυτός ο κ. είχε 14 άτομα αστυνομική φρουρά, όταν υπάρχει άγριο έγκλημα έξω», είπε ο κ.Σκουρλέτης και τόνισε ότι ο κ. Γεραπετρίτης θα έπρεπε είτε να έχει παραιτηθεί είτε να έχει αποπεμφθεί. «Το ότι ο πρωθυπουργός σας κρατάει, σημαίνει ότι έχει και αυτός την πλήρη ευθύνη για τις σχέσεις διαπλοκής, συναλλαγής που χτίζει η κυβέρνηση σας με τους Φουρθιώτηδες», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και προέβλεψε ότι η κυβέρνηση δεν θα γλυτώσει από ην οργή του κόσμου για όσα έχει κάνει με την πανδημία, την ακρίβεια, τη διαπλοκή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για επιχείρηση «δολοφονίας χαρακτήρων» και ότι παραμένει στις αυταπάτες του παρά την τριπλή αποτυχία του 2019. «Οι απαντήσεις του κ. Γεραπετρίτη ήταν πληρέστατες. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο κενό. Έχουμε μια επικοινωνία για ένα αίτημα που απορρίφθηκε, συνεπώς όλα τα άλλα είναι ένα κενό σενάριο», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Ακούσαμε στον χώρο της Βουλής ότι δεν έχει σημασία ότι διακινείτε εσείς προϊόν εγκλήματος», απάντησε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε πως εκείνα που παραβιάζουν το απόρρητο των επικοινωνιών είναι προϊόν εγκλήματος. «Σε αυτή την κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, δεν έχει υπάρξει ούτε μια στιγμή που να εξυπηρετήθηκε επιχειρηματικό συμφέρον. Θα ήμουν πολύ καλύτερα, όπως και να έχει το πράγμα, να βρισκόμουν εκτός πολιτικής. Γιατί ξέρετε πολλοί άνθρωποι έχουν και ζωή έξω από την πολιτική. Θα μπορούσαν να βρίσκονται εκτός πολιτικής και να είναι εξίσου καλά», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

