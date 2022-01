Κοινωνία

Βύρωνας: Αιματηρή επίθεση σε μαθητή

Τουλάχιστον δέκα άτομα ξυλοκόπησαν άγρια τον 17χρονο, σύμφωνα με την καταγγελία του στην Αστυνομία.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Αιματηρή επίθεση με θύμα έναν ανήλικο μαθητή και δράστες μια ομάδα νεαρών, σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στον Βύρωνα.

Μία ομάδα 10 ατόμων στην πλατεία Τσιρακοπούλου πλησίασαν με άγριες διαθέσεις και ζήτησαν από τον 17 χρόνο μαζί με τον φίλο του να τους ακολούθησαν. Εκείνος αρνήθηκε και τότε άρχισαν να τον χτυπούν και να τον κλωτσούν στο πρόσωπο μέχρι που έτρεχε αίμα.

Οι δράστες αμέσως μετά την επίθεση τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο ανήλικος κατήγγειλε την επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου.

Η Αστυνομία εντόπισε τρία ύποπτα άτομα στη συμβολή των οδών Υμηττού και Ζηνοδότου και τα προσήγαγε στο τμήμα. Ο ανήλικος αναγνώρισε το πρόσωπο του ενός, ενώ η Αστυνομία προσπαθεί να ταυτοποιήσει και τους υπόλοιπους

Σύμφωνα όμως με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής , περιστατικά με συμμορίες ανηλίκων είναι συχνό φαινόμενο.

