Αχαΐα: Ποδοσφαιριστής έχασε και τα τρία παιδιά του σε τρία χρόνια

Τραγωδία δίχως τέλος για την οικογένεια Δασκαλάκη. Μέσα σε τρία χρόνια "έσβησαν" και τα τρία αγγελούδια τους.

Δεν έχει προηγούμενο η τραγωδία που ζει τα τελευταία χρόνια, η οικογένεια του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή της ΕΠΣ Αχαΐας, Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Το ζευγάρι έχασε και το τρίτο του αγγελούδι μέσα σε μία τριετία, με τη 9χρονη Τζωρτζίνα να φεύγει από τη ζωή μετά από λίγες ημέρες στο νοσοκομείο.

Τον Απρίλιο του 2019 έφυγε από τη ζωή η μικρή Μαλένα σε ηλικία 3,5 ετών συγκλονίζοντας την κοινωνία της Πάτρας. Δέκα μέρες πριν φύγει από τη ζωή είχε διαγνωστεί με οξεία λευχαιμία και μπήκε εσπευσμένα να κάνει την πρώτη της χημειοθεραπεία, ενώ την Δεύτερη την έκανε στην Αθήνα όπου κια νοσηλευόταν.

Οι εξετάσεις της τότε ήταν πολύ καλές και δεν προμήνυαν την τραγωδία. Μία μέρα όμως, η Μαλένα κοιμήθηκε με την μητέρα της, άνοιξε κάποια στιγμή τα μάτια της, είπε κάτι και έφυγε από τη ζωή.

Τον περασμένο Μάρτιο χάθηκε και το μόλις 6 μηνών κοριτσάκι τους, ενώ τώρα ήταν η σειρά της μικρής Τζωρτζίνας να φύγει από τη ζωή, δίνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τον Μάρτιο του 2020 βρήκαν χωρίς σφυγμό το 6μηνών κοριτσάκι τους μέσα στην κούνια τους, από σπάνια αγενεσία στον φλεβοκόμβο.

Λίγους μήνες μετά, το μεγαλύτερό τους παιδί, η Τζωρτζίνα υπέστη ανακοπή. Δόθηκε σκληρή μάχη στην ΜΕΘ του ΠΓΝΠ για να κρατηθεί στη ζωή. Και η Τζωρτζίνα τα κατάφερε.

Διαγνώστηκε το πρόβλημα υγείας της και μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου της εμφυτεύθηκε απινιδωτής για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της καρδούλας της. Δυστυχώς, όμως, ο Θεός την ήθελε κοντά του και την πήρε σήμερα το μεσημέρι, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και συγκλονίζοντας όλη την πατραϊκή κοινωνία.

Πηγή: dete.gr

