Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Πέθανε κοριτσάκι 2 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένη είναι η Ιταλία από τον θάνατο ενός παιδιού που νοσούσε από κορονοϊό.

Ένα κοριτσάκι δυο ετών που νοσούσε από κορονοϊό το οποίο είχε μεταφερθεί επειγόντως από την Καλαβρία σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Ρώμης, δεν κατάφερε να κερδίσει την μάχη για την ζωή.

Η μικρή Τζινέβρα, το περασμένο Σάββατο, είχε διακομισθεί με ελικόπτερο της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας από το Καταντζάρο της Καλαβρίας στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ρώμης, Μπαμπίν Τζεζού.

Η μόλις δυο ετών ασθενής, τις τελευταίες ημέρες είχε παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα και πυρετό. Παρά τις ακούραστες προσπάθειες των γιατρών της ιταλικής πρωτεύουσας, η Τζινέβρα δεν τα κατάφερε.

Οι συντοπίτες της, από την Καλαβρία, για να την αποχαιρετήσουν, θέλησαν να γράψουν στο διαδίκτυο: «ήσουν δυο χρόνων, με όλη την ζωή μπροστά σου. Δυο χρόνων, με την αγνότητα και την ευθυμία δυο μεγάλων ματιών, που τώρα έκλεισαν για πάντα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Χιονοπτώσεις ρεκόρ, 95000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Πόσο επικίνδυνη είναι η νέα υποπαραλλαγή

Πάνος Νάτσης: Η σπαρακτική ανάρτηση της συντρόφου του