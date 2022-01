Κόσμος

Φονική κακοκαιρία στη Γερμανία (εικόνες)

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Γερμανία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, εκτός των καταστροφών.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν τη βόρεια Γερμανία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις αστυνομικές αρχές.

Τα δρομολόγια των τρένων έχουν διακοπεί σε πολλές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Γερμανία, κυρίως στο Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Βρέμη, επειδή σε πολλά σημεία έχουν πέσει κλαδιά ή και ολόκληρα δέντρα στις γραμμές.

Στο Μπέλιτζ, κοντά στο Βερολίνο, ένας 58χρονος που έκανε βόλτα με τη σύντροφό του τραυματίστηκε θανάσιμα όταν καταπλακώθηκε από μια προεκλογική πινακίδα, την οποία παρέσυρε ο άνεμος. Στη Βρέμη, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε έναν περαστικό και τον τραυμάτισε σοβαρά, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, ένας μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε επίσης όταν το μηχανάκι του προσέκρουσε σε έναν πεσμένο κορμό δέντρου.

Συνολικά, δέκα οχήματα συγκρούστηκαν με πεσμένα δέντρα και κλαδιά στην περιοχή του Νοϊμπράντεμπουργκ ενώ πολλά σταθμευμένα υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων.

Στο Βερολίνο, η πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, για να προστατευθούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην πρωτεύουσα από το βράδυ του Σαββάτου.

