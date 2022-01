Πολιτισμός

Daily Telegraph: Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να δανείσει στο Βρετανικό Μουσείο πολιτιστικούς θησαυρούς

Το άρθρο του βρετανικού Τύπου για την ανταλλαγή θησαυρών και ο τρόπος που αυτοί θα δανειστούν στο Λονδίνο.

«Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να δανείσει στο Βρετανικό Μουσείο πολιτιστικούς θησαυρούς που δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ τη χώρα ως αντάλλαγμα της επιστροφής των Γλυπτών». Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο, Ιωάννης Ραπτάκης, σε άρθρο της εφημερίδας Daily Telegraph. Οι δηλώσεις του κ. Ραπτάκη έγιναν στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου που έχει ανοίξει από τον Νοέμβρη στη Βρετανία για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα μετά την επίσκεψη στο Λονδίνο του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και την συνάντηση του με τον Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον.

Το άρθρο αναφέρεται στις δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία για την παραγωγή πιστών αντιγράφων και την παρουσίαση σχεδίων για την κατασκευή ενός ακριβούς αντιγράφου των γλυπτών από το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας (IDA). «Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να εξετάσει την ιδέα να επιτρέψει στο Βρετανικό Μουσείο να κατασκευάσει ένα υψηλής ποιότητας μαρμάρινο αντίγραφο, όχι μόνο των Γλυπτών που έχει τώρα, αλλά και των Γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα» λέει ο κ. Ραπτάκης στην Daily Telegraph.

Το ινστιτούτο με έδρα την Οξφόρδη εφαρμόζει μια πρωτοπόρο τεχνική γνωστή ως 3D Machining. Η τεχνική αυτή, με τη βοήθεια της φωτογραμμετρίας, αρχικά δημιουργεί μια ψηφιακή εικόνα. Στη συνέχεια μια ρομποτική μηχανή χρησιμοποιώντας τις σμίλες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ένας γλύπτης χαράζει αντίγραφο του πρωτοτύπου με λεπτομέρεια χιλιοστών. Το ινστιτούτο θα μπορούσε να προμηθευτεί ογκόλιθους μαρμάρου πανομοιότυπους με εκείνους που χρησιμοποίησε ο γλύπτης Φειδίας και οι τεχνίτες του ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μοιάζει ακόμη περισσότερο με το πρωτότυπο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το IDA σκοπεύει να φτιάξει ένα αντίγραφο της μετόπης που απεικονίζει τη μάχη ενός πολεμιστή και ενός Κενταύρου. Το κόστος του είναι περίπου 24.000 ευρώ και θα χρειαστούν τρεις έως έξι μήνες για να ολοκληρωθεί. Θα δημιουργηθούν δύο αντίγραφα. Το ένα με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τότε που για πρώτη φορά φιλοτεχνήθηκε, από τη ρύπανση, τους βανδαλισμούς κτλ και το άλλο όπως ήταν όταν κατασκευάστηκε.

«Η συζήτηση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο των Γλυπτών υψηλής ποιότητας είναι πολύ χρήσιμη», επεσήμανε στην Daily Telegraph o κ. Ραπτάκης. Τονίζοντας παράλληλα ότι προσθέτει ένα επιπλέον επιχείρημα στην άποψη πως «η βρετανική κυβέρνηση έχει τώρα μια μοναδική ευκαιρία να τερματίσει μια αδικία που βαραίνει όλες τις ελληνικές καρδιές και επιτέλους να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Όπως επεσήμανε στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» ο κ. Ραπτάκης η συνάντηση με τον αρθρογράφο Σάιμον Μπρούσελς που έγραψε το εν λόγω άρθρο έγινε σε εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το θάνατο του 'Αγγλου λυρικού ποιητή Τζον Κητς στην οποία ο Έλληνας πρέσβης είχε κληθεί να μιλήσει. Εκεί άδραξε την ευκαιρία και απευθυνόμενος σε ένα ιδιαίτερο κοινό επανέλαβε την ελληνική θέση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «αν ζούσε σήμερα ο Κητς σίγουρα θα υπερασπιζόταν την ελληνική θέση με πάθος».

