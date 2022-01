Κοινωνία

Κορονοπάρτι στη Σόλωνος: “Τσουχτερό” πρόστιμο στον διοργανωτή

Τι αντίκρισαν οι αστυνομικοί μπαίνοντας στο διαμέρισμα

Το πάρτι που διοργάνωσε ένας Βρετανός σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, του βγήκε “ξινό”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα που βρίσκεται στη Σόλωνος και Μαντζάρου συγκεντρώθηκαν 30 άτομα για ένα ακόμη κορονοπάρτι, κατά παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Η δυνατή μουσική έκανε τους γείτονες να καλέσουν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο διαμέρισμα, όπου αντίκρυσαν τα 30 νεαρά άτομα να διασκεδάζουν.

Ο διοργανωτής είναι από την Βρετανία και όπως έγινε γνωστό του επιβλήθηκε “τσουχτερό” πρόστιμο 50.000 ευρώ.

πηγή: enikos.gr

