Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Τραυματίας ο Σέρχιο Ράμος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο κεντρικός αμυντικός της Παρί, που φαίνεται να χάνει τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σέρχιο Ράμος, αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα τραυματισμού, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην δεξιά γάμπα και η συμμετοχή του στο πρώτο ντέρμπι για τους «16» του Champions League, που θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου, με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης, είναι αμφίβολη.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι, πήγε «μετά βαίνω και κλάδων» στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, έχει αγωνισθεί ελάχιστα από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, προβληματίζοντας έντονα, τόσο τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, όσο και τους διοικούντες τον σύλλογο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: Βρέθηκε απόκομμα εφημερίδας από το 1932 (εικόνες)

Κακοκαιρία - Αττική: Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

Τροχαίο στην Γλυφάδα: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες