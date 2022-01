Αθλητικά

Τελικός Australian Open: Επική νίκη του Ναδάλ

Ο Ράφαελ Ναδάλ έκανε μία επική ανατροπή στον τελικό του Australian Open κατακτώντας ένα ιστορικό Γκραν Σλαμ για τη μυθική καριέρα του.

Ο Ράφαελ Ναδάλ έκανε μία επική ανατροπή στον τελικό του Australian Open και έριξε στο… καναβάτσο με 3-2 σετ [6-3, 7-6(5), 4-6, 4-6, 5-7] τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, μετά από πέντε ώρες, κατακτώντας ένα ιστορικό Γκραν Σλαμ για τη μυθική καριέρα του.

Ο Ισπανός τενίστας βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ από τον Ρώσο, Νο2 στον κόσμο και Νο1 στο ταμπλό, δίνοντας μπρέικ πόιντ στα περισσότερα σερβίς του.

Όταν όλα έδειχναν όμως… περίπατο για τον αντίπαλό του, ο Ναδάλ πήρε ψυχολογία από την αποθέωση του κόσμου και με τένις… ψυχής, έφερε τούμπα το ματς.

Κατέκτησε έτσι το 2ο Australian Open (13 χρόνια μετά το πρώτο) και 21ο του Γκραν Σλαμ, γράφοντας ιστορία ως ο κορυφαίος όλων των εποχών στη σχετική λίστα, αφού ξεπέρασε τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Για να καταλάβει κανείς πόσο σπουδαία ήταν αυτήν η επικράτηση του Ράφα Ναδάλ επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό, αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι η τελευταία φορά που ο Ισπανός επέστρεψε από 0-2 πίσω στα sets, ήταν πριν 15(!) χρόνια, στο Wimbledon του 2007. Και τότε, η ανατροπή έγινε κόντρα σε Ρώσο, τον Μίχαηλ Γιούζνι.

