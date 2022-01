Αθλητικά

Άρης: Διπλό στο Αγρίνιο

Την πρώτη του νίκη, αλλά και τα πρώτα του γκολ, μέσα στο 2022 πέτυχε ο Άρης.

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Νίκη που ήρθε με δύο εύστοχα πέναλτι, των Χαβιέ Ματίγια (5’) και Αμπουμπακάρ Καμαρά (20’), με τα «καναρίνια» να έχουν δύο δοκάρια, ενώ ένα είχε κι ο Άρης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο 3’, ο Μπαντου Εντιαγέ έκανε την ατομική προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή του Παναιτωλικού, όπου ανατράπηκε από τον Ντέιμπι Φλόρες.

Πέναλτι που υπέδειξε ο Θανάσης Τζήλος κι επιβεβαίωσε το VAR, με τον Ματίγια να ευστοχεί για το 0-1. Εν συνεχεία, στο 18’, ο Καμαρά βρήκε όμορφα τον αφύλακτο Ντάνιελ Μαντσίνι, τον οποίο ανέτρεψε ο Νίκος Μελίσσας.

Νέο πέναλτι, μόνο που αυτή τη φορά ο Μαυριτανός φορ ήταν που εκτέλεσε την εσχάτη των ποινών, για το 0-2. Ο Νίκος Καρέλης ήταν, από την άλλη, μόνιμη πηγή κινδύνων για την εστία του Άρη. Σκόραρε στο 11’, ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ, στο 24’ και στο 27’ νικήθηκε από τον Μάριο Σιαμπάνη ενώ στο 35’ πιεζόμενος στενά από τον Κρίστιαν Γκάνεα δεν έβαλε καλά το σώμα του κι αστόχησε.

Ο Σιαμπάνης είχε και την τύχη με το μέρος του στο 33’, όταν η σέντρα-σουτ του Κωνσταντίνου Αποστολάκη βρήκε το δοκάρι από την εξωτερική πλευρά της εστίας του. Δοκάρι είχε και ο Άρης, στο 45’, με το σουτ του Μπρούνο Γκάμα να σταματάει στην αριστερή δοκό του Μελίσσα. Το τέλος του άκρως ενδιαφέροντος πρώτου μέρους, ολοκληρώθηκε με πολλά παράπονα από πλευράς γηπεδούχων.

Οι οποίοι μπήκαν αποφασισμένοι να μειώσουν το σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Σιαμπάνης έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Χαβιέ Μεντόσα στο 48’ ενώ με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, το οριζόντιο δοκάρι έσωσε τον Άρη στο αριστερό σουτ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν χώρους, αλλά Γκάμα (66’) και Χουάν Ιτούρμπε (68’) απέτυχαν από άκρως πλεονεκτική θέση να «τελειώσουν» το ματς. Στο 85’ ήταν η σειρά του Νίκου Βέργου να απειλήσει, ωστόσο ο Σιαμπάνης με το ένα χέρι απομάκρυνε κρατώντας απαραβίαστη την εστία του.

Ο Άρης πήρε μια σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει να βρεθεί στα Play Off, δείχνοντας πως ξεπέρασε τον αποκλεισμό από τη Λαμία στο Κύπελλο. Από την άλλη, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στρέφει την προσοχή της στον επαναληπτικό προημιτελικό με τον Ολυμπιακό μιας και δε φαίνεται να διατρέχει βαθμολογικό κίνητρο.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας), Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης (Λασιθίου), Άγγελός Κολλιάκος (Αθηνών), 4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου) – VAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου), AVAR: Παντελής Σπυρόπουλος (Ανατολικής Αττικής).

Κίτρινες: Χουχούμης – Μαντσίνι, Γκάνεα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Αποστολάκης, Χουχούμης, Μάλης, Βργκοτς (63’ Μόρσεϊ), Αντούνες, Φλόρες (84’ Τσιγγάρας), Μεντόσα, Ντουάρτε (63’ Μάρτενσον), Μπαρμπόσα (84’ Μπελεβώνης), Καρέλης (63’ Βέργος).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Γκάνεα, Σάσα, Ματίγια (74’ Σάκιτς), Μαντσίνι (62’ Ματέο), Εντιαγέ (84’ Μάνος), Γκάμα (62΄Ιτούρμπε), Καμαρά (90’ Λόπεθ).

***Κίτρινη κάρτα έδειξε στον Γιάννη Αναστασίου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Θανάσης Τζήλος, με τον προπονητή του Παναιτωλικού να διαμαρτύρεται εντονότατα για αποφάσεις του Λαρισαίου διαιτητή ενώ την κόκκινη είδε ο αθλητικός διευθυντής των γηπεδούχων, Μάκης Μπελεβώνης.

