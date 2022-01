Πολιτική

Βουλή: Καβγάς Άδωνη – Πολάκη, τους χώρισε η φρουρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια κόντεψαν να πιαστούν οι δύο βουλευτές. Πώς έγινε το επεισόδιο στο καφενείο.

Άγριος καβγάς έγινε στο καφενείο της Βουλής με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη να πιάνονται σχεδόν στα «χέρια».

Το περιστατικό έγινε όταν, σε ένα τραπέζι κάθονταν «γαλάζιοι» βουλευτές με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και στο δίπλα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Πολάκης.

«Εμείς θα τα πούμε μεθαύριο», είπε ο Παύλος Πολάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη, που του απάντησε «όποτε θέλεις»

«Την Τρίτη θα έρθω να φοράς τσίγκινο σωβρακάκι», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Την Τετάρτη θα σου τραβήξω αγωγή ένα εκατομμύριο ευρώ αν δεν μου ζητήσεις συγγνώμη», του απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, για να πάρει την απάντηση:

«Να προσέχεις γιατί οι υποθέσεις όσο εύκολα αρχειοθετούνται τόσο εύκολα ανασύρονται από το αρχείο»

Οι φωνές τους ακούστηκαν μέχρι το εντευκτήριο και τους χώρισε η φρουρά της Βουλής.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζουμέρκα: νεκρός ο αγνοούμενος ορειβάτης

Τελικός Australian Open: Επική νίκη του Ναδάλ

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής