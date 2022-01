Πολιτική

Πρόταση μομφής – Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Τελειώσατε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολομέτωπη επίθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου συζητείται η πρόταση μομφής.

«Τρεις μέρες συζήτησης απέδειξαν πόσο δικαιολογημένα είναι τα κύματα οργής και αγανάκτησης που διατρέχουν την ελληνική κοινωνία. Αποτύχατε με τεράστιο κόστος κοινωνικό, οικονομικό, ανθρώπινο», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στη Βουλή.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό είπε ότι συμπεριφέρεστε «σα να έχετε πιστέψει κι εσείς οι ίδιοι τη προπαγάνδα που κατασκευάζετε και την καταναλώνετε μόνο εσείς». Πρόσθεσε ότι όμως οι πολίτες έχουν πάθει ανοσία σε αυτή, σχολιάζοντας ότι αυτό «το καταλαβαίνει κανείς με τη πρώτη ματιά, αφού κανένας σταθμός δε μπορεί πια να κάνει ρεπορτάζ χωρίς να κλείνει τα μικρόφωνα απ' τους περαστικούς». Είπε ότι ο πρωθυπουργός είναι «κλεισμένος στη προστατευτική γυάλα των αυλοκολάκων της συμφοράς και των δημοσκόπων της χαράς» και ανέφερε πως «όταν ένας πολιτικός, πόσο μάλλον ένας πρωθυπουργός γίνεται ανέκδοτο, αντικείμενο λοιδορίας και σαρκασμού, τότε ο πολιτικός αυτός έχει ήδη τελειώσει και απλά δεν το γνωρίζει ακόμη».

«Ώρα να σας ενημερώσει κάποιος που θέλει το καλό σας για το τι πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Μητσοτάκη έχετε τελειώσει πολιτικά, το χειρότερο όμως είναι ότι ζείτε στο δικό σας παράλληλο σύμπαν όπου όλα πηγαίνουν καλά, γιατί εμφανίζονται καλά από την κυρίαρχη ενημέρωση», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας.

«Τελειώσατε», είπε ο κ. Τσίπρας προς τον πρωθυπουργό, «όχι μόνο γιατί αποτύχατε με τεράστιο ανθρώπινο, οικονομικό, και κοινωνικό κόστος σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα που διαχειριστήκατε. Στην πανδημία, στις φωτιές, στην ακρίβεια, στον τελευταίο χιονιά, που φέρει την υπογραφή της οριστικής σας χρεοκοπίας. Αλλά κυρίως γιατί την ώρα που αποτυγχάνετε παταγωδώς σε όλα, εσείς συνεχίζετε μια άθλια επικοινωνία, συνεχίζετε με τρόπο προκλητικό να πιστεύετε ότι δεν είστε πρωθυπουργός που λογοδοτεί, αλλά πρίγκιπας που η εξουσία του ανήκει ως κληρονομικό δικαίωμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τζουμέρκα: νεκρός ο αγνοούμενος ορειβάτης

Τελικός Australian Open: Επική νίκη του Ναδάλ

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής