Βουλή: - ΚΙΝΑΛ: Ναι στην πρότασης μομφής, όχι στα μικροκομματικά παιχνίδια

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής στη Βουλή, όπου συζητείται η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας δεν παίζουν μόνοι τους. Ψηφίζουμε υπέρ της πρότασης δυσπιστίας με ευθύνη και συνέπεια. Λέμε όμως όχι σε μικροκομματικά παιχνίδια», ανέφερε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης πριν από λίγη ώρα στην ομιλία του στη Βουλή. Ταυτόχρονα υπογράμμισε σχετικά με τις πρόωρες εκλογές ότι θα τις επιβάλει η κοινωνία. «Εμείς είμαστε έτοιμοι αλλά δεν θα μιμηθούμε ούτε τον κ. Μητσοτάκη που ζητούσε εκλογές επί τρία χρόνια ούτε τον κ. Τσίπρα που κάθε μέρα κάνει το ίδιο» είπε ο κ. Κατρίνης.

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι το Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη βούληση ενός νέου ρεύματος στην κοινωνία και η δυναμική του προκαλεί ανασφάλεια της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και κατέστησε σαφές ότι «το Κίνημα Αλλαγής δεν προσφέρεται για βολικός εταίρος στον δικομματισμό του 1,5 κόμματος». Παράλληλα κατέκρινε τόσο τη ΝΔ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η ΝΔ θεωρεί ότι εκφράζει μόνο αυτή το Κέντρο και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ιδιοκτήτης της προοδευτικής παράταξης ξεχνώντας ότι κυβερνούσε με τον Πάνο Καμένο. «Αποτύχατε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ τα 2,5 χρόνια ως αξιωματική αντιπολίτευση», είπε.

Δριμεία ήταν η κριτική του κ. Κατρίνη στην κυβέρνηση για την οικονομία, λέγοντας ότι έχει αποτύχει να διαμορφώσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και την κατηγόρησε πώς επιχειρεί αντιθέτως τον βίαιο μετασχηματισμό της. Εξίσου επικριτικός ήταν για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην πανδημία, την ακρίβεια και την πρόσφατη κακοκαιρία, όπου υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε επιτελικό κράτος αλλά επιτελικό χάος. Μάλιστα με αφορμή χθεσινή αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη πώς υπάρχουν χρήματα για να οργανωθεί σωστά η Πολιτική Προστασία από δω και πέρα γιατί στο μέλλον θα έχουμε φυσικές καταστροφές ακόμη και σεισμούς, ο Μιχάλης Κατρίνης αποκάλυψε ότι ο ΟΑΣΠ εδώ και 4 μήνες είναι ακέφαλος γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Επίσης χαρακτήρισε ανοίκεια την επίθεση του Κυριάκου Βελόπουλου στον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας είναι πια αρωγός της κυβέρνησης.

Κλείνοντας την ομιλία του ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ ανήγγειλε οτι το Κίνημα Αλλαγής ξεκινάει ένα μεγάλο και ειλικρινή διάλογο με το λαό προτείνοντας «ένα μεταρρυθμιστικό, αξιόπιστο πρόγραμμα, ένα νέο σχέδιο για την Ελλάδα που μόνο το Κίνημα Αλλαγής μπορεί να εφαρμόσει».





