Αθλητικά

ΑΕΚ - Βόλος: Τρίτη διαδοχική ήττα για τους κιτρινόμαυρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτη διαδοχική εντός έδρα ήττα με το ίδιο σκορ για την ΑΕΚ

Τρίτη διαδοχική εντός έδρα ήττα με το ίδιο σκορ για την ΑΕΚ, αφού μετά τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό έχασε 1-2 στο ΟΑΚΑ κι απ' το Βόλο, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Super League. Τα δύο γκολ των νικητών πέτυχε ο Φαν Βέερτ στο 16΄ και το 85΄ με πέναλτι, ενώ ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Αραούχο στο 21΄. με το ίδιο σκορ για την, αφού μετά τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό έχασε 1-2 στο ΟΑΚΑ κι απ' το Βόλο, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Super League. Τα δύο γκολ των νικητών πέτυχε ο Φαν Βέερτ στο 16΄ και το 85΄ με πέναλτι, ενώ ενδιάμεσα

Το ματς ξεκίνησε με ένα αυστηρό πέναλτι σε πτώση του Τσούμπερ στην περιοχή, μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Ελβετός ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ. Στο 12΄ με εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι ο Αραούχο «άγγιξε» το γκολ της χρονιάς, όμως το δοκάρι χάλασε τα σχέδιά του.

Αμέσως μετά ο Βόλος άνοιξε το σκορ χάρη στην τρομερή επαφή με τα δίχτυα που έχει ο Φαν Βέερτ. Ο δεύτερος σκόρερ της Super League εκμεταλλεύτηκε σύγχυση στην περιοχή και με άμεση εκτέλεση από πλάγια θέση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 16΄. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ρεγκατέν με σουτ έξω από την περιοχή «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι του Στάνκοβιτς.





Πολύ ωραίο και ανοιχτό το ματς στο α΄ ημίχρονο με την ΑΕΚ να απαντάει άμεσα. Στο 21΄ από την εξαιρετική ασίστ του Σιμάνσκι ο Σέρχιο Αραούχο ισοφάρισε με το 7o εφετινό του γκολ. Οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το γκολ σε δύο τετ α τετ του Λιβάι Γκαρσία και του Τσούμπερ σε φάσεις που ίσως να ξεκίνησαν από οφσάιντ, όμως ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία του, άρα καταγράφονται ως χαμένες ευκαιρίες. Στο 33΄ ο Φεράρι «έβγαλε» πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Γκαρσία, σε ακόμα μία σπουδαία στιγμή για την Ένωση.

Γενικά στο α΄ ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική, παρά τις πολλές απουσίες οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να φορέσει για πρώτη φορά στην καριέρα του το περιβραχιόνιο του αρχηγού ο Σέρχιο Αραούχο! Σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι έλειπαν οι πέντε παίκτες που έχουν δηλωθεί ως αρχηγοί: Μάνταλος, Σιμόες, Γαλανόπουλος, Βράνιες, Αμραμπάτ!





Απουσίαζαν και οι δύο Ιρανοί (Ανσαριφάρντ, Μοχαμαντί) και ο τραυματίας Τσιντώτας, ενώ επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια μετά από 1,5 μήνα ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Παρόλα αυτά, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ήταν ο Βόλος που έφτασε «μια ανάσα» από το 1-2, αλλά το απευθείας φάουλ του Φερνάντες «σταμάτησε» στο δοκάρι του ακινητοποιημένου Στάνκοβιτς.

Με την έναρξη του δεύτερου μισού του παιχνιδιού πάλι ο Βόλος απείλησε άμεσα (50΄) με τον Στάνκοβιτς να νικάει σε τέτ α τετ τον Φαν Βέερτ διορθώνοντας δικό του λάθος.





Η εικόνα της ΑΕΚ επιδεινώθηκε ραγδαία στο β΄ ημίχρονο. Ο χρόνος κυλούσε και ο Γιαννίκης δεν είχε ποιοτικές λύσεις στον πάγκο για αλλάξει τα δεδομένα. Από την άλλη ο Βόλος, παρά και τις δικές του απουσίες, έδειχνε να ελέγχει το ματς και στο 85΄ πήρε το προβάδισμα.





Ο Τζαβέλας έκανε ένα μεγάλο λάθος μαρκάροντας με τον αγκώνα προτεταμένο στο πρόσωπο του Ρίνερ. Πέναλτι το οποίο καταλόγισε ο διαιτητής αφού συμβουλεύτηκε το VAR και που αξιοποίησε ο Φαν Βέερτ. Λίγο αργότερα ο σκόρερ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα κι έτσι η ΑΕΚ είχε περίπου ένα δεκάλεπτο (μαζί με τις καθυστερήσεις) για να αποφύγει ακόμα μία οδυνηρή ήττα.









Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)





Κίτρινες: Ρότα, Τζαβέλλας - Φαν Βέερτ, Ορός

Κόκκινη: Φαν Βέερτ (87΄ - δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Χατζισαφί (79΄ Μισελέν), Λε Ταλέκ (79΄ Σάκχοφ), Σιμάνσκι (89΄ Τάνκοβιτς), Γέβτιτς (67΄ Γιούσης), Γκαρσία (79΄ Γκαρσία), Τσούμπερ, Αραούχο

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος*): Παπαδόπουλος, Πουρίτα, Ρίνερ, Γκουλέν, Φεράρι, Μπαριέντος, Τσοκάνης, Ρεγκατέν (81΄ Μπαρτόλο), Ορός (71΄ Άλεξ Σοάρες), Φερνάντες (89΄ Ρομέρο), Φαν Βέερτ

* Ο Κώστας Μπράτσος έμεινε στο Βόλο λόγω ασθένειας και δεν βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του.