Βουλή – Μητσοτάκης σε Τσίπρα: Κάθε πρόταση δύο ψέματα

Η απάντηση του Πρωθυπουργού στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω και εγώ εκφράζοντας τη συμπαράστασή μου στην Μαριέττα η οποία θα βγει νικήτρια», είπε ο πρωθυπουργός ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής.

«Ανακοινώσατε κ. Τσίπρα ότι έχω τελειώσει πολιτικά. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο ακριβής αυτή η εκτίμηση όσο όταν λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για απελπισμένη προσπάθεια του κ. Τσίπρα και χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας αμήχανη και αδιέξοδη. «Γιατί θυμήθηκε τώρα τις εκλογές αν όχι για να κλείσει εσωκομματικές πληγές», συνέχισε.

«Άκουσα να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Να διαστρέφει την αλήθεια. Το ξεπεράσατε όμως σήμερα κ. Τσίπρα. Κάθε πρόταση δύο ψέματα. Έχω ζητήσει από τους συνεργάτες μου να αποδομήσουμε ένα - ένα τα ψέματα τα οποία είπατε σήμερα στην αίθουσα», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Δεν παραλείψατε να επιτίθεστε με το γνωστό οργισμένο ύφος σε εμένα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και να εκτοξεύετε διχαστικά διλήμματα. Η αληθινή ζωή δεν χρειάζεται ούτε άλλα ψέματα, ούτε άλλη τοξικότητα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Κυρ. Μητσοτάκης: Κάνουμε τα διδάγματα προτάγματα και τα υπηρετούμε

«Να κυβερνήσει ποιος; Αυτός που δεν έκανε απολογιστικό συνέδριο μετά από 2,5 χρόνια; Αυτός που δεν έχει αλλάξει ούτε ένα από τα στελέχη της ηγετικής ομάδας η οποια ηττήθηκε κατά κράτος στην κάλπη. Αυτός που επικαλείται πολιτική που έχει καταδικαστεί από το λαό. Είναι ερωτήματα που από μόνα τους δίνουν την απάντηση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι απέναντι της η κυβέρνηση δεν έχει τα λάθη του χθες αλλά τις προκλήσεις του αύριο σημειώνοντας πως οι υπουργοί και οι βουλευτές παρουσίασαν το έργο που έχει παραχθεί και τους στόχους. «Είναι αλήθεια ότι όλες οι δράσεις μας αναπτύχθηκαν σε συνθήκες πρωτοφανών κρίσεων χωρίς να υπάρχει πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο. Αναφέρομαι στη χειρότερη παγκόσμια πανδημία, στην δευτερογενή κρίση στην αγορά ενέργειας, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στους σεισμούς, στον καύσωνα και τις πυρκαγιές, στην υβριδική επίθεση που δέχτηκε η χώρα μας στον Έβρο και στα γεγονότα στην ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης αναφέροντας μία φράση του Λένιν ότι υπάρχουν χρόνια που δεν συμβαίνει τίποτα και εβδομάδες που χωράνε χρόνια. «Εμείς μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε να περάσουμε με τις λιγότερες απώλειες μέσα από αυτές τις θύελλες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «η συγνώμη μου απευθύνεται σε όσους ταλαιπωρήθηκαν, όχι σε όσους δεν την διατύπωσαν ποτέ». «Όσοι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες πολιτικές συμπεριφορές θα πρέπει να μάθουν ότι η συγνώμη ενός πρωθυπουργού είναι πολιτική πράξη με ειδικό βάρος και ξεχωριστή σημασία», υπογράμμισε.

Και τόνισε: «Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι σήμερα και χθες χτυπήθηκαν από κακοκαιρίες οι ΗΠΑ και η Δανία και η Σουηδία. Έμειναν δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα». Αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα η εργαλειοποίηση μιας φυσικής καταστροφής, συνέχισε.

«Κάνουμε τα διδάγματα προτάγματα και τα υπηρετούμε. Και όχι με βάση τις κραυγές ενός κόμματος που δεν έχει πει ούτε μία κουβέντα για την ευθύνη της ιδιωτικής εταιρείας. Τι είναι αυτό που σας κάνει να υπερασπίζεστε τις Αττικές διαδρομές; Κάνετε πρόταση δυσπιστίας γιατί έμεινε ανοικτή η Αττική Οδός όταν πέρσι εγκαλούσατε την κυβέρνηση γιατί έκλεισε την Αθηνών - Λαμίας», συμπλήρωσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να παρουσιάσει μια ψεύτικη πραγματικότητα για την πανδημία

Ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενος στην πανδημία, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια ψεύτικη πραγματικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι σήμερα το 84% των ενηλίκων Ελλήνων είναι πια θωρακισμένο. «Αν ήμασταν σε αυτό το ποσοστό το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα είχαμε γλιτώσει χιλιάδες συμπολίτες μας», τόνισε ενώ είπε ότι αργά αλλά σταθερά τα κρούσματα υποχωρούν.

«Δεν τελειώσαμε με την πανδημία», συνέχισε, τονίζοντας πως οι όποιες αστοχίες δεν μηδενίζουν το έργο που έχει γίνει και είπε επ' αυτού, ότι υπερδιπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ και έχουν προσληφθεί 12.000 νέους επαγγελματίες υγείας.

«Αναρωτιέμαι αν μπορούν να τα ακούσουν εκείνοι που διαλαλούσαν ότι δήθεν δεν υπάρχουν τα εμβόλια και στη συνέχεια ότι ξεστοκάρονται. Βάζατε νάρκες και τώρα υποκρίνεστε ότι τάχα βάζατε πλάτη. Δεν ζητάμε ποιοι υποτιμούσαν τους επιστήμονες προτείνοντας κτηνιατρικά φάρμακα για θεραπείες. Αναγνώρισε ο κ. Πολάκης τον εαυτό του. Εσείς που καταψηφίζατε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός ενώ σε συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Πολάκη, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον κ. Τσίπρα να τον συγκρατήσει.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Κουβέντα δεν είχατε να πείτε για το γεγονός ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει μέσα στο 2021 ανάπτυξη πολύ πάνω από το 7%. Για το γεγονός ότι μέσα στην πανδημία η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση της ανεργίας από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι στην πρώτη δεκάδα των ελκυστικότερων χωρών για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

Ο πρωθυπουργός για την οικονομία, από το βήμα της Βουλής, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος δείχνει ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σημειώνουν ρεκόρ 20ετίας.

«Στην εικόνα καταστροφής που παρουσιάζετε απαντάει το γεγονός ότι οι ελληνικές καταθέσεις έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. 50.000 άνεργοι βρήκαν δουλειά πέρσι και άλλοι 80.000 φέτος. Και φυσικά με την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει σημαντικά για δεύτερη φορά φέτος τον κατώτατο μισθό την 1η Μαίου. Πρόκειται για την εφαρμογή μόνιμων μέτρων με κοινωνική και αναπτυξιακή στόχευση», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη μείωση των φόρων.

«Όλα αυτά έγιναν κ. Τσίπρα από τη σημερινή κυβέρνηση. Η προηγούμενη αύξησε όλους τους φόρους. Επιβάλλοντας 29 νέους φόρους. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε και να συγκρινόμαστε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ενώ μιλώντας για την ακρίβεια τόνισε πως η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο που πριονίζει τα εισοδήματα. Επ' αυτού μίλησε για τη στήριξη της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. «Αυτές οι έκτακτες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν. Δεν πρέπει να αμφισβητήσουν τη δημοσιονομική ισορροπία σε καμία περίπτωση. Αυτά ισχύουν για όσους αντιλαμβάνονται πως λειτουργούν τα δημόσια οικονομικά και όχι για όσους εκτοξεύουν εύκολες εξαγγελίες. Οι μαθητευόμενοι μάγοι και ταλεφτόδεντρα ανήκουν πια σε άλλες εποχές. Σήμερα είναι η εποχή της αλήθειας και της ανάπτυξης για όλους», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι στην πρώτη δεκάδα των ελκυστικότερων χωρών για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. «Η χώρα μας γίνεται έδρα διεθνών τεχνολογικών κολοσσών. Φαντάζομαι ότι δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα αν ήμαστε στα πρόθυρα της καταστροφής κ. Τσίπρα», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός συνέστησε μεταξύ άλλων να επισκεφτεί το κέντρο της Pfizer στη Θεσσαλονίκη όπου εργάζονται πολλά παιδιά τα οποία επέστρεψαν στην Ελλάδα επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης.

«Όλα αυτά σας είναι αδιάφορα έτσι; Αλλά για τους εργαζόμενους δεν είναι καθόλου αδιάφορο και δεν ακούνε καθόλου αυτά τα οποία είπατε σήμερα και την εικόνα καταστροφής που παρουσιάσατε», συμπλήρωσε ενώ για το έργο Πάτρα-Πύργος είπε πως σήμερα το έργο προχωρά και πρόσθεσε: «Μη θυμηθούμε αφού μιλήσατε για θέματα διαφάνειας πως πετσοκόψατε το έργο στα οκτώ για να το δώσετε στους αγαπημένους σας εργολάβους».

Στο μέτωπο των πιο αδύναμων μιλούν τα ίδια τα δεδομένα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική κάρτα εργασίας με την οποία οι εργαζόμενοι, όπως είπε, θα έχουν εγγύηση για τα ωράρια και την υπερεργασία της. Μίλησε επίσης για το θεσμό του πρώτου ενσήμου και για τα προγράμματα για τους νέους αλλά και για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

«Στο μέτωπο των πιο αδύναμων μιλούν τα ίδια τα δεδομένα», συνέχισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις όπως για παράδειγμα στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

«Πρόκειται για όψεις ενός κράτους που διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη», σημείωσε και αναφέρθηκε στη ψηφιοποίηση του. Αναφέρθηκε αναλυτικά σε όσα γίνονται ψηφιακά και τόνισε πως «όλα αυτά αφορούν αυτούς που μπορούν να εκτιμήσουν την αληθινή φροντίδα για τον εργαζόμενο και όχι αυτούς που συνομιλούσαν μόνο με εργατοπατέρες και κρατούσαν τους πολίτες όμηρους με προεκλογικά αντίδωρα».

