Νίκαια: οπαδικά επεισόδια έξω από γήπεδο μπάσκετ (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια σήμερα στη Νίκαια, πριν την έναρξη αγώνα μπάσκετ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν οπαδοί της μίας ομάδας συνεπλάκησαν με οπαδούς της αντίπαλης, πριν από τον αγώνα του δεύτερου για την 14η αγωνιστική.

«Καρτέρι» είχε στήσει ομάδα ανδρών, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για την Basket League.

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου.

Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει σε επικίνδυνο βαθμό και να υπάρχουν και τραυματίες.

Από την ένταση και την βροχή των αντικειμένων προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του γηπέδου και σε σταθμευμένα μηχανάκια.

