Βουλή – Κουτσούμπας: Μομφή στην κυβέρνηση της ΝΔ και την πολιτική της

Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια της Βουλής και η επίθεση σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, μομφή στην κυβέρνηση της ΝΔ, στην πολιτική της, στο αντιδραστικό κράτος, στο σάπιο σύστημα που υπηρετεί, μαζί με τα άλλα κόμματα, κάνουμε κάθε μέρα, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία και στις σχολές, στα νομοσχέδια που φέρνετε στη Βουλή. Δεν περιμέναμε τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Μομφή στην κυβέρνηση της ΝΔ, άλλωστε ήταν και το χτεσινό μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, που κάλεσαν εκατοντάδες εργατικά σωματεία και φορείς διεκδικώντας υποδομές και μέτρα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές και όπου συναντήθηκαν με τους μαζικούς φορείς της Πάτρας που έφτασαν στην Αθήνα μαζί με τη δημοτική αρχή και το Εργατικό Κέντρο που παλεύουν για τα δικαιώματα του λαού της πόλης τους με 100% δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις» πρόσθεσε. Σημείωσε ότι μομφή στη κυβέρνηση της ΝΔ είναι οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία την ερχόμενη Τρίτη, οι αγώνες των μαθητών, των φοιτητών, που θέλουν ανοιχτά τα σχολεία και τις σχολές τους

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ περί «αποτυχίας του επιτελικού κράτους» είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν λέει πως όλα αυτά είναι γνωρίσματα κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης, που έχει περάσει από αυτόν εδώ τον τόπο, μηδενός εξαιρούμενης, ασφαλώς και της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Είπε ότι όλα τα προβλήματα «ακουμπούν στον ίδιο τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του σημερινού αστικού κράτους, το οποίο έχει ως προτεραιότητα μόνο τη θυσία των λαϊκών αναγκών της πλειοψηφίας, για να ικανοποιήσει το αδηφάγο καπιταλιστικό κέρδος μιας μικρής μειοψηφίας», ενώ «αυτό ήταν το αστικό κράτος και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ και επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ που τώρα λέγεται ΚΙΝΑΛ».

Ανέφερε ότι το ΚΚΕ θα επιμένει να αναδεικνύει τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους, προσθέτοντας ότι «εμείς δεν θα ξεπλύνουμε την κυβέρνηση της ΝΔ από τις εγκληματικές ευθύνες της, όπως κάνουν άλλοι εδώ μέσα, πετώντας την μπάλα σε επιμέρους αστοχίες και επιλογές μόνο, αθωώνοντας συνολικά το ταξικό κράτος που υπηρετείτε όλοι σας». «Αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνηση άφησε χιλιάδες ανθρώπους στο έλεος μιας αναμενόμενης χιονόπτωσης» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «αυτό το κράτος όταν πρόκειται να προστατέψει τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, είναι επιτελικό, ταχύτατο και ικανό, αλλά, όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες, τότε γίνεται δυσκίνητο, ανίκανο, χωρίς σχέδιο και συντονισμό, χωρίς μέσα, υποδομές και προσωπικό».

Ο Δ. Κουτσούμπας επέρριψε μομφή στην κυβέρνηση της ΝΔ γιατί άφησε απροστάτευτο το λαό από τις φυσικές καταστροφές, την κακοκαιρία, για την διαχείριση της πανδημίας, για την ακρίβεια, γιατί έχει δώσει κάθε δυνατότητα στην μεγαλοεργοδοσία να ξεσαλώνει σε βάρος των εργαζομένων και γιατί έχει ενισχύσει και συνεχίζει να ενισχύει το νομικό οπλοστάσιο ενάντια στις αγωνιστικές διεκδικήσεις, τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας.

«Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αλλά και άλλες κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς, είναι η μεγαλύτερη μομφή στην κυβέρνηση της ΝΔ και σε κάθε κυβέρνηση που νομοθετούσε σε βάρος τους» τόνισε. «Η μομφή του ΚΚΕ, δεν αφήνει απ' έξω καμιά πτυχή, μικρή ή μεγαλύτερη της αντιλαϊκής διακυβέρνησης της ΝΔ. Αφορά όλα τα πεπραγμένα της, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσε την πρόταση μομφής με περιορισμένο περιεχόμενο» είπε σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έστρωσε το έδαφος στη ΝΔ», ενώ ως αντιπολίτευση «σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, της δίνει χέρι βοηθείας, για να περάσει τα όποια εμπόδια που μπορεί να δημιουργήσει η λαϊκή αγανάκτηση». «Εμείς, κάνουμε μομφή και σε σάς, στον ΣΥΡΙΖΑ, για τη συνολική στάση σας» ανέφερε χαρακτηριστικά, απαριθμίζοντας στη συνέχεια εκτενώς σειρά τομέων ενίοτε ταύτισης και ενίοτε επιμέρους σύγκλισης ανάμεσα στη ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ.

Ο Δ. Κουτσούμπας σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε: «Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ που δε λογαριάζει τίποτα ούτε τη ζωή μας, μπροστά στα κέρδη των λίγων», και ταυτόχρονα «με το καμιά εμπιστοσύνη στη ΝΔ, μπορεί και πρέπει να ακουστεί και το καμιά προσδοκία από τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει ξανά να γίνει "χαλίφης στη θέση του χαλίφη", για να κάνει τα ίδια με ίσως κάπως διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης».

Υπογράμμισε ότι ο λαός έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή «που θα γκρεμίσει το παλιό και σάπιο, για να χτίσει το νέο, με τον ίδιο το λαό κυρίαρχο να κάνει κουμάντο». «Το «μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» είναι μια θέση που φωτίζει την προοπτική για να ζήσουμε με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας στη σημερινή εποχή. «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό», οικοδομώντας το δικό του κράτος, το κράτος των εργατών, του λαού, για τις δικές του ανάγκες, κόντρα στη σημερινή βαρβαρότητα που αναβλύζει από παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όσο θα περνάει από το μυαλό σας, αυτές οι δύο απλές κουβέντες, ότι «ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής σε συμπόρευση με το ΚΚΕ», τόσο τα επιτελεία σας, τα μέσα σας, θα ξεθάβουν όλον τον αντικομουνιστικό οχετό, όπως κάνετε και αυτές τις μέρες, όπου ανακαλύψατε δήθεν αποκαλυπτικά, τάχα άγνωστα, έγγραφα που το ΚΚΕ τα έχει δώσει στη δημοσιότητα εδώ και χρόνια» ανέφερε στη συνέχεια της ομιλίας του.

«Και καλά αυτός ο ξένος ιστοριοδίφης. Αλλά οι εγχώριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι της Εστίας, της Δημοκρατίας, άλλων site; Δεν ήξεραν; Δε ρώταγαν; Τώρα φταίω εγώ να πω: Που τα βρήκατε αυτά τα φυντάνια; Μάλιστα ένα από αυτά τα φυντάνια, ο γνωστός αντικομμουνιστής Μαρατζίδης που έκανε καριέρα με το μίσος του για το ΕΑΜ και τον ΔΣΕ, σήμερα όλως τυχαίως αρθρογραφεί και στην Αυγή και στην Καθημερινή. Να τον χαίρεστε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Τόσα έχει γράψει περί αυτών των φοβερών ντοκουμέντων ο Ριζοσπάστης. Ενώ βρίσκονται και στο εξάτομο δοκίμιο ιστορίας της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Τους συνιστούμε να το αγοράσουν από τη Σύγχρονη Εποχή, αφού διαβάσουν και το άρθρο του Ριζοσπάστη, το καταθέτω στα πρακτικά για να το διαβάσετε και σεις κύριοι βουλευτές. Μια κουβέντα ακόμα: Μην προκαλείτε και πολύ γιατί αν ανοίξουμε κι εμείς το στόμα μας καμιά ώρα, με ονόματα όμως, και με διευθύνσεις, και για τη δεκαετία του '40 και για όλη την περίοδο μετά, του μετεμφυλιακού κράτους. Ε, δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα» πρόσθεσε.

«Η συζήτηση αυτή σήμερα θα τελειώσει και ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του. Για μας όμως, δεν τελειώνει, αλλά συνεχίζεται στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις πόλεις και τα χωριά, στα σχολεία και στις σχολές για να εισπράξει η κυβέρνηση της ΝΔ, τα άλλα κόμματα - βαστάζοι της ίδιας πολιτικής, το σάπιο το σύστημα, την πραγματική μομφή και καταδίκη των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας. Αυτή η πραγματική μομφή και καταδίκη μπορεί να γίνει δύναμη αντίστασης και ανατροπής. Αυτή τη μομφή φοβάστε, κι από αυτή δεν πρόκειται να γλυτώσετε! Μην κουνάτε το κεφάλι! Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, λέει ο λαός μας. Κι έχει απόλυτο δίκιο» κατέληξε στην ομιλία του ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

