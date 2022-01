Πολιτική

Βουλή – Βελόπουλος: Είστε η κυβέρνηση των λαθών

Σκληρή κριτική του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στην κυβέρνηση, από το βήμα της Ολομέλειας.

«Εδώ και δυόμιση χρόνια μόνο λάθη κάνετε. Επίσης, δεν κυβερνάτε τώρα πρώτη φορά. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δικαιολογία. Εδώ και τέσσερις ημέρες πολλές περιοχές είναι χωρίς ρεύμα και πολλοί δρόμοι είναι ακόμα απροσπέλαστοι. Είστε η κυβέρνηση των λαθών. Είστε ανεπαρκείς απέναντι στις περιστάσεις» είπε μιλώντας νωρίτερα στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση σχετικά με την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και πρόσθεσε.

«Είστε η χειρότερη κυβέρνηση. Στην πανδημία η Ελλάδα είναι στην πρώτη τριάδα στην Ε.Ε., σε θανάτους.

Στην ενέργεια στην ακρίβεια πρώτοι, δεύτεροι στις τιμές χονδρικής στην ενέργεια, στο χρέος πρώτοι, στα ελλείμματα στο πραγματικό εισόδημα, ακραία καιρικά φαινόμενα, ακραία ανικανότητα.

Και εσείς επιμένετε να κινείστε με πολιτικάντικους τακτικισμούς και με στημένες ανούσιες κόντρες. Και το λέω αυτό γιατί από το εσωκομματικό σας ακροατήριο δεν ακούσαμε μέχρι στιγμής ούτε μία πρόταση.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι «δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Η ευθύνη σημαίνει παραίτηση για τον Έλληνα, πολιτική ευθύνη είναι το άλλοθι του αποτυχημένου πολιτικού». Εγώ πάλι δεν είδαν κανέναν να παραιτείται. Μία κυβέρνηση, κύριοι, που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της είναι εντελώς άχρηστη. Δεν είναι άριστη».

«Αν θέλετε να γίνετε χρήσιμοι επιστρέψτε τα διόδια στους Έλληνες» συνέχισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, εφαρμόστε την αρχή της αναλογικότητας που είναι και σύμφωνη με το σύνταγμα. Όσο δρόμο διανύουν οι οδηγοί τόσα διόδια θα πληρώνουν. Η εταιρεία αυτή έχει κερδίσει 800 εκατ. ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε προς αρωγή των μισθωτών, των συνταξιούχων, των υπαλλήλων, των φτωχών».

«Επειδή έρχεται το καλοκαίρι,» είπε ο κ. Βελόπουλος «να σας θυμίσω ότι πρέπει να επισπεύσετε το πρόγραμμα δασοπυρόσβεσης. Ήδη το έχετε καθυστερήσει. Πρέπει να αρχίσετε από τώρα την οργάνωση. Απομένουν μόνο λίγες εβδομάδες. Ο σχεδιασμός για την ενίσχυση υπάρχει από την εποχή του κ. Χαρδαλιά. Χρειάζεται διπλασιασμός των εναέριων μέσω, χρειάζονται προσλήψεις πυροσβεστών και άλλα πολλά. Κάντε το για να μην χαθούν πάλι περιουσίες και για να μην θρηνήσουμε θύματα».

Τέλος ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα της ενέργειας.

«Χωρίς φθηνή ενέργεια δεν βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα, δεν μπορεί να στηριχθεί καμία κοινωνική πολιτική, δεν μπορεί να μειωθεί η ανεργία, δεν μπορούν να αυξηθούν μισθοί και συντάξεις. Η Ελλάδα είναι όμηρος στον τομέα της ενέργειας. Παίρνουμε ρεύμα από Ιταλία, Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία, Βουλγαρία. Αν αύριο αυτοί κατεβάσουν τα ρελέ θα χρειαστούμε ενέργεια για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Όλοι σας καταντήσατε τη χώρα όμηρο των εχθρών μας στον τομέα της ενέργειας. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό τον τομέα»κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

