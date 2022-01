Πολιτική

Βουλή – Βαρουφάκης: Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει

Υπέρ της πρότασης μομφής τάχθηκε το ΜέΡΑ25, με τον ΓΓ του να επιτίθεται στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

«Είμαστε εδώ για να ξεσκεπάσουμε τη μεγάλη αλήθεια», είπε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης που κατήγγειλε ότι κρατικοδίαιτοι εισοδηματίες είναι εκείνοι που κινούν τα νήματα, φαινόμενο που , όπως τόνισε, ισοδυναμεί με «κατάλυση πολιτεύματος», και πρόσθεσε ότι «πίσω από τη λογική του χάους και της προγραμματισμένης ανικανότητας, κρύβονται τα εκατομμύρια που μοιράζονται στους κρατικοδίαιτους ολιγάρχες».

«Το ΜέΡΑ25 είμαστε εδώ για να θυμίζουμε εν μέσω πανδημίας, χιονιά και φτώχειας των πολλών, ότι κάθε δίκτυο, υπηρεσία ή αγαθό κοινής ωφέλειας που ιδιωτικοποιείται, υπονομεύεται! Κάθε νέο κονδύλι που έρχεται, κυρίως υπό την μορφή νέου χρέους στην τρόικα, πλουτίζει τους ολιγάρχες εις βάρος της πλειοψηφίας. Αυτά καταψηφίζουμε απόψε!», είναι το νόημα που έδωσε στην αποψινή ψήφο του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης και πρόσθεσε: «Το δήθεν επιτελικό κράτος της «Μητσοτάκης ΑΕ» πρέπει να πέσει, επειδή το επιτελείο του είναι οι ολιγάρχες, γιατί στα υπουργεία και στο Μαξίμου κατοικοεδρεύουν οι ορντινάντσες τους».

"Ο χιονιάς, η πανδημία, η ακρίβεια ανέδειξαν το Μεγάλο Ψέμα ότι, δήθεν, ο ιδιωτικός τομέας τα κάνει όλα καλύτερα και το κράτος", ανέφερε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 που τόνισε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει επιτελικό κράτος, «όταν οι ορντινάντσες βρίσκονται στην κυβέρνηση και το πραγματικό επιτελείο, τους καθοδηγεί από το παρασκήνιο».

«Μέρος του μεγάλου ψέματος είναι η δήθεν κόντρα Αγοράς-Κράτους" , είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης και πρόσθεσε: «Για τους οδηγούς που μπαίνουν στην Αττική Οδό, δεν υπάρχει αγορά. Ένας δρόμος υπάρχει που πρέπει υποχρεωτικά να τον πάρουν και να τον εμπιστευτούν. Για τους επιβάτες του ΟΣΕ, δεν υπάρχει αγορά. Ένα τραίνο βρίσκεται στο σταθμό, που πρέπει υποχρεωτικά να το πάρουν και να το εμπιστευτούν. Για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά, που χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα βρεθούν στο σκοτάδι, δεν υπάρχει αγορά. Ένα καλώδιο υπάρχει, από το οποίο βγαίνει πανάκριβο ρεύμα".

«Όσο ο καιρός είναι καλός, οι εκμεταλλευτές των αυτοκινητόδρομων επιδίδονται υποδειγματικά στο να εισπράττουν διόδια, είπε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25.

«Η αποτροπή της αποτυχίας κοστίζει στους ολιγάρχες. Δεν είναι ανίκανοι. Πρόκειται για επικερδή, εσκεμμένη αποτυχία», είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Το ίδιο, όπως τόνισε, έγινε με την πανδημία στον τομέα της υγείας. «Με το που μας χτύπησε ο Covid, οι κλινικάρχες έτρεξαν να κρυφτούν διπλασιάζοντας παράλληλα τις τιμές που χρέωναν το Δημόσιο για διάφορες υπηρεσίες την ώρα που οι κακοπληρωμένοι, απαξιωμένοι, συκοφαντημένοι γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ έπεφταν με αυταπάρνηση στη μάχη της θεραπείας των ανθρώπων μας».

Αυτά δεν συμβαίνουν λόγω λάθους ή αστοχίας. Συμβαίνουν με πρόγραμμα, είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης που κατήγγειλε ότι κρατικοδίαιτοι ολιγάρχες «έχουν στην τσέπη την κυβέρνηση», υπό το βλέμμα «Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης» που «τους ανήκουν κιόλας».

«Πώς να αναπνεύσει η ιδέα της Κοινής Ωφέλειας, όταν μοναδικός γνώμονας είναι το Μετοχικό Κέρδος Μονοπωλίων, που ελέγχουν παράλληλα και την κυβέρνηση και τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης;», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης και υπογράμμισε ότι «αυτή η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, για την οποία οι εκπρόσωποι της κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας δούλευαν δεκαετίες τώρα, και ολοκληρώθηκε με το κατοχικό καθεστώς που επέβαλε η τρόικα».

«Αυτή η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, έφτασε το αποκορύφωμά της με την Ερντογανοποίηση της Χώρας από τον δήθεν φιλελεύθερο κ. Μητσοτάκη. Τολμάτε να διώκετε δημοσιογράφους επειδή έψαξαν τα σκάνδαλα των αφεντικών σας; να διώκετε βουλευτές για υπεύθυνες δηλώσεις τους από αυτό το βήμα της Βουλής; να στέλνετε εκατοντάδες αστυνομικούς να παραβιάσουν το Σύνταγμα για να εμποδίσετε 7 βουλευτές μας να περπατήσουν στην Βασιλίσσης Σοφίας την 17 Νοέμβρη;», ανέφερε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Ο κ. Βαρουφάκης κατήγγειλε σαλαμοποίηση των οργανισμών κοινής ωφέλειας και επισήμανε: «Όταν αποσπάς την συντήρηση του δικτύου από την διαχείρισή του, είτε στον ΟΣΕ, είτε στη ΔΕΗ, τι συντονισμό μπορείς να περιμένεις την δύσκολη στιγμή; Όταν το κράτος κρατάει την ευθύνη να βγάλει το φίδι από την τρύπα στην δύσκολη στιγμή, με όλο και λιγότερο προσωπικό και υποδομές, την ώρα που παραχωρεί σε Κρατικοδίαιτο ολιγάρχη το δικαίωμα να εισπράττει στις καλές εποχές, τί να περιμένουμε; Όταν εμπιστεύεσαι τον απεγκλωβισμό οδηγών σε κρατιδίαιτο ολιγάρχη που του κοστίζει ο κάθε απεγκλωβισμός, τί να περιμένουμε;».

Παράλληλα απευθύνθηκε στους βουλευτές της πλειοψηφίας αλλά και στην πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ήρθατε εδώ, οι βουλευτές της ΝΔ, με εντολή να συνεισφέρετε στην αναστήλωση της ετοιμόρροπης εικόνας του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Μητσοτάκης ΑΕ», του κ. Πρωθυπουργού. Θα είναι άξιο θαυμασμού, σε λίγο, πως, μετά την ομιλία του αρχηγού σας, θα πεταχτείτε όλες και όλοι όρθιοι, να τον αποθεώσετε. Σαν να μην προηγήθηκε πολυήμερη ενδο-νεοδημοκρατική κλοτσοπατινάδα. Σαν για όλα να έφταιγε ο κ. Πατούλης και η εταιρεία που διαχειρίζεται την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, ένα εύκολο εξιλαστήριο θύμα μιας και σε λίγο φεύγει, λες και η εταιρεία που έρχεται θα είναι καλύτερη! Και μιας και αναφέρομαι στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, έχω ένα καλοπροαίρετο ερώτημα για τον κ. Τσίπρα:

Αν σήμερα πέσει η κυβέρνηση, υποθετικά, και ξαναβρεθείτε στο Μαξίμου, Πρωθυπουργός τώρα που λήγει η σύμβαση της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, θα την πάρετε πίσω στο Δημόσιο; Ή θα την παραχωρήσετε σε κάποιον άλλον της γνωστής παλιοπαρέας των ολιγαρχών; Ναι ή Όχι; Ρωτώ απολύτως καλοπροαίρετα. Γιατί εδώ δεν απαιτείται καν ρήξη. Λήγει μια σύμβαση».

«Αν δεν δεσμευτείτε ότι η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ θα επανέλθει στο Δημόσιο, τρία τα τινά: Δεν σας αφήνει η τρόικα, οπότε παραδέχεστε ότι δεν την διώξατε. Πιστεύετε κι εσείς ότι οι κρατικοδίαιτοι ολιγάρχες τα κάνουν όλα καλύτερα. Δεν πιστεύετε μεν ότι οι Κρατικοδίαιτοι ολιγάρχες τα κάνουν καλύτερα αλλά έχετε μπει κι εσείς στην μοιρασιά. Όποιο από τα τρία και να ισχύει, ακυρώνεται από εσάς η οποιαδήποτε συζήτηση περί Προοδευτικής Διακυβέρνησης!», επέμεινε ο Γιάνης Βαρουφάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 του καταλόγισε ανικανότητα και δόλο.

«Εμείς, το ΜέΡΑ25 δεν σας μεμφόμαστε επειδή είστε ανίκανος. Την εμφανή ανικανότητά σας την προσπερνάμε και εστιάζουμε σε κάτι πολύ χειρότερο: Στο δόλο σας», είπε ο κ. Βαρουφάκης και κατήγγειλε ότι είναι στρατηγική να αφήνει ο πρωθυπουργός την καταστροφή να γίνει, λέγοντας: «Επιλέξατε να μην επενδύσετε στην αντιπυρική προστασία, στο καθάρισμα δασών, στη συντήρηση των πυλώνων και των καλωδίων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διακοπές ρεύματος ακριβώς όπως επιλέξατε να μην επενδύσετε στο δίκτυο κέντρων μαζικών τεστ που θα έμενε προίκα ως δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας στο ΕΣΥ».

«Το αποτέλεσμα της στρατηγικής του κ. Μητσοτάκη είναι διττό: χρέος και καταστροφές για τους πολλούς και υπερκέρδη για τους πολύ λίγους», είπε ο κ. Βαρουφάκης και πρόσθεσε: «τις επόμενες εβδομάδες, ετοιμάζεστε να μοιράσετε 1 δις ευρώ στην ίδια παλιοπαρέα.

«Αυτή η κυβέρνηση, για αυτούς τους λόγους, πρέπει να πέσει. Σήμερα. Χτες. Αύριο. Το ερώτημα είναι τί κυβέρνηση θα έρθει στη θέση της. Θα είναι μια κυβέρνηση που θα πάρει πίσω την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ από τους Ολιγάρχες; Που θα βάλει τέλος στο φαγοπότι που προανέφερα, και στις νέες ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες εγκυμονούν νέο πλιάτσικο, νέα φιάσκα, νέο δημόσιο χρέος υπέρ των ίδιων κηφήνων; Ή θα είναι κυβέρνηση που θα συνεχίζει το ίδιο φαγοπότι, πριμοδοτώντας ίσως ολιγάρχες που στήριξαν με μεγαλύτερο μέτρο τη ΝΔ; Που θα συνεχίσει το Μεγάλο Ψέμα ότι, δήθεν, δεν υπάρχει εναλλακτική επειδή οι ιδιώτες τα κάνουν καλύτερα;», είπε ο κ. Βαρουφάκης.

«Το δήθεν επιτελικό κράτος της «Μητσοτάκης ΑΕ» πρέπει να πέσει, επειδή το επιτελείο του είναι οι ολιγάρχες, ενώ στα υπουργεία και στο Μαξίμου κατοικοεδρεύουν οι ορντινάντσες τους.

Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να πέσει, όχι για να έρθει απλά μια άλλη, αλλά για να τελειώσουμε με την ολιγαρχία που κινεί τα νήματά της», είπε ο κ. Βαρουφάκης και εξήγησε ότι το ΜέΡΑ25 υπερψηφίζει την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο κ. Τσίπρας αλλά η αποψινή του ψήφος είναι ψήφος μομφής κατά της ολιγαρχίας, την οποία το ΜέΡΑ25 δεν διστάζει να κατονομάσει.

«Μένει τώρα στα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης, και συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ που, ως κυβερνήσεις με ή χωρίς την πίεση της τρόικας δρομολογήσατε, μαζί με την Νέα Δημοκρατία, την παράδοση του κράτους στην Κρατικοδίαιτη ολογαρχία», είπε ο κ. Βαρουφάκης.