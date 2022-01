Πολιτική

Βουλή: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με 156 ψήφους απέρριψε η Ολομέλεια την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Απορρίφθηκε με ψήφους 156 κατά, 142 υπέρ και 1 παρών, η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, επί 299 ψηφισάντων, 156 βουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας. Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης ενώ υπήρξαν και 1 "παρών" του ανεξάρτητου βουλευτή Κ. Μπογδάνου.

Σημειώνεται ότι απουσίαζε από την ψηφοφορία η βουλευτής της ΝΔ Μαριέττα Γιαννάκου λόγω έκτακτης εισαγωγής της στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, "πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει εξάμηνο από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών".

Όπως είπε, λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, κατά την τριήμερη συζήτηση έλαβαν τον λόγο 150 βουλευτές, 6 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 28 υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί, καθώς και οι 6 πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, δηλαδή 190 ομιλητές. Σημειώνεται επίσης, ότι η συνεδρίαση της πρώτης ημέρας (Παρασκευή, 28/1) ολοκληρώθηκε στις 03:30 πμ, "λίγο πριν το λυκαυγές", όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλας. Η συνεδρίαση της δεύτερης ημέρας (Σάββατο, 29/1) ολοκληρώθηκε στις 03:45 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ η τρίτη ημέρα (Κυριακή, 30/1) ολοκληρώθηκε στις 20:30, οπότε και άρχισε η ονομαστική ψηφοφορία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοπάρτι στη Σόλωνος: “Τσουχτερό” πρόστιμο στον διοργανωτή

Πάνος Νάτσης: Η σπαρακτική ανάρτηση της συντρόφου του

Νίκαια: οπαδικά επεισόδια έξω από γήπεδο μπάσκετ (βίντεο)