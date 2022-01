Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Ντέρμπι χωρίς νικητή στην Τούμπα

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στην Τούμπα. Οι φάσεις και τα γκολ.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό με το 1-1 που διαμορφώθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και σε διάστημα δύο λεπτών. Το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας και μπορεί η εικόνα του να συνοψιστεί στην φράση "φοβόταν ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη".

Μόλις στο 2' κοντινό πλασέ του Κούρτιτς έφυγε κόρνερ μετά παρέμβαση αμυντικών του Ολυμπιακού. Στο 8' ο Βάτσλικ έδιωξε σωτήρια μια κοντινή κεφαλιά του Ινγκασον μετά από κόρνερ.

Στο 12΄ η πρώτη αξιόλογη επίθεση του Ολυμπιακού έφερε τον Τικίνιο σε καλή θέση για να στείλει δυνατή κεφαλιά στην εστία του Πασχαλάκη που όμως δεν αιφνιδιάστηκε.

Το παιχνίδι κύλησε στην συνέχεια χωρίς αξιόλογες φάσεις με τον Ολυμπιακό να οργανώνεται στην μεσαία και αμυντική γραμμή και τον ΠΑΟΚ να πασχίζει χωρίς αποτέλεσμα. Αυτά ως το τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου όπου το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με δυο γρήγορα γκολ. Στο 41' από φάουλ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς, η μπάλα άλλαξε ελαφρά πορεία από το κεφάλι του Μπα, ξεγέλασε τον Βάτσλικ και κατέληξε στα δίχτυα του για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει την επιτυχία και σύντομα ήρθε η ισοφάριση. Στο 44' από ασίστ του Μαντί Καμαρά ο Τικίνιο βρέθηκε στην περιοχή του Πασχαλάκη και αφρούρητος έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ για να ισοφαρίσει 1-1.

Στο πρώτο ημίχρονο παίχτηκε μέτριο ποδόσφαιρο καθώς ο ΠΑΟΚ δούλευε με πολύ υπομονή στο "χτίσιμο" των φάσεων χωρίς να αποφεύγει τα λάθη κυρίως στην μεσαία γραμμή ενώ ο Ολυμπιακός έδειξε πρωτίστως πως ενδιαφέρονταν για την διατήρηση του αήττητου και μετέπειτα για ότι ήθελε προκύψει.

Ο ΠΑΟΚ που από το 40' είχε αναγκαστική αλλαγή με την απόσυρση του Μπίσεσβαρ, προσπάθησε στο δεύτερο να παίξει με κλασικούς πλάγιους επιθετικούς αφού την θέση του Σουριναμέζου μέσου πήρε ο Ζαμπά. Αυτό διαφοροποίησε την επιθετική εικόνα του ΠΑΟΚ που είχε ένα καλό γυριστό σουτ με τον Αουγκούστο στο 52' που έδιωξε ο Βάτσλικ, ενώ στο επόμενο λεπτό σουτ του Τσιγγάρα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Τσέχου γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

Ο Πέδρο Μαρτίνς παράλληλα με δυο αλλαγές στο ημίχρονο απέσυρε τους αμυντικούς Μπα και Ανδρούτσο με προφανή στόχο να κάνει την ομάδα του πιο συμπαγή αμυντικά και μάλλον πιο επιθετική.

Στο αρχικό 15λεπτο φάνηκε να υπάρχει μια διάθεση από τις δυο ομάδες αλλά στην συνέχεια αυτό που φαίνονταν ήταν πως περισσότερο αναζητούσαν να αξιοποιήσουν λάθη αντιπάλων παρά να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Και επίσης πρωτίστως να αποφύγουν την ήττα ο καθένας για λογαριασμό του.

Στο 74' ο Ζαμπά έκανε μετωπική επίθεση και σούταρε αλλά δεν αιφνιδίασε τον καλό σήμερα Βάτσλικ. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον ΠΑΟΚ στο 76' με τον Μασούρα που από πλάγια θέση έκανε πλασέ σουτ στην εστία του Πασχαλάκη για να βρει η μπάλα το δεξί δοκάρι του και να φύγει άουτ.

Ως την λήξη του αγώνα το ντέρμπι είχε υποτονικό χαρακτήρα. Ούτε εντυπωσιακές φάσεις και πολύ περισσότερο ευκαιρίες δεν καταγράφηκαν στο χορτάρι με τις δυο ομάδες να προσέχουν τις άμυνες τους. Ο ΠΑΟΚ που είχε σαν αρχικό στόχο τη νίκη και την μείωση της διαφοράς με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό είναι σαφώς ικανοποιημένος από το τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο του, που είναι κι αυτό ένας βασικός στόχος στην φετινή διαδρομή του, μαζί με την διαφορά ασφαλείας των 9 βαθμών που τον χωρίζει από τον σημερινό αντίπαλο του.

Το τελικό 0-0 είναι σαφώς ένα δίκαιο αποτέλεσμα καθώς ο ΠΑΟΚ ναι μεν ήταν στα σημεία καλύτερος του Ολυμπιακού αλλά όχι τόσο, όσο θα απαιτούσε το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Ζίφκοβιτς, Κούρτιτς, Κρέσπο, Μπα, Μαντί Καμαρά, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Αγκιμπού Καμαρά.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια (66΄Σίντκλεϊ), Κρέσπο, Ίνγκασον, Λύρατζης (88' Σάστρε), Κούρτιτς (88' Σβαμπ), Τσιγγάρας (66' Μιτρίτσα), Αουγκούστο, Μπίσεσβαρ (40' Ζαμπά), Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Άκπομ.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Μπα (46' Μπουχαλάκης), Ανδρούτσος (46' Λαλά), Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μαντί Καμαρά, Μασούρας (90' Βρουσάϊ), Αγκιμπού Καμαρά (93' Βαλμπουενά), Τικίνιο (87' Ελ Αραμπί).

