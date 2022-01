Κοινωνία

Τραγωδία με σκιερ - Τζουμέρκα: Ο πατέρας του τον εντόπισε νεκρό

Ο πατέρας του μαζί με δύο άλλους ορειβάτες εντόπισε τον 21χρονο σκιέρ σε χαράδρα στα Τζουμέρκα.

Ο πατέρας του μαζί με δύο άλλους ορειβάτες εντόπισε τον 21χρονο σκιέρ σε χαράδρα στα Τζουμέρκα. Ο νεαρός ήταν σοβαρά τραυματισμένος, αιμορραγούσε και στο νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων όπου διακομίστηκε με ελικόπτερο, άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Ερμής Θεοχαρόπουλος, ηλικίας 21 ετών, όπως όλα δείχνουν το πρωί της Κυριακής (30.01.2022) έκανε ορειβατικό σκι στα Τζουμέρκα όταν γλίστρησε και έπεσε σε γκρεμό. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν άνδρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, καθώς και δύο ελικόπτερα του στρατού. Λίγες ώρες αργότερα τον εντόπισαν ο πατέρας του μαζί με δύο άλλους ορειβάτες.

Στα Ιωάννινα έφτασε με ελικόπτερο και οι γιατροί της μονάδας που τον παρέλαβαν για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα οι γιατροί προσπάθησαν για τουλάχιστον μία ώρα εως τις 7:30, να κάνουν στο νεαρό καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως δεν τα κατάφεραν.

Τζουμέρκα: Σκιέρ με διακρίσεις, ο πατέρας και ο γιος

Πατέρας του 21χρονου Ερμή είναι ο Γιάννης Θεοχαρόπουλος, πρώην πρωταθλητής και νυν εκπαιδευτής στο ορειβατικό σκι. Για 15 χρόνια (1993 – 2007) ήταν πρωταθλητής Ελλάδας, αλλά, πλέον, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, οδηγός βουνού εκπαιδευτής ορεινών σχολών (Κέντρο Άθλησης και Αναψυχής Τζουμέρκων – TAC).

