Ο Νίκολας Κέιτζ γίνεται Κόμης Δράκουλας

Ο διάσημος ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ είναι έτοιμος να υποδυθεί τον Δράκουλα στην ταινία τρόμου «Renfield».

Σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, ο Κέιτζ δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένος που θα παίξει έναν τέτοιο ρόλο. «Το κλειδί, νομίζω, είναι η κίνηση.

Είδα την ταινία “Malignant” και ο σκηνοθέτης της Τζέιμς Γουάν καθώς και η ηθοποιός δημιούργησαν μία χορογραφία τρομακτική. Ελπίζω να κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο, όπου ο Δράκουλας μπορεί είτε να γλιστράει είτε να κινείται όπως η Sadako στο “Ring”», σχολιάζει ο Κέιτζ.

Στη συνέντευξη, ο σταρ μίλησε ακόμη για τα κατοικίδιά του, μια γάτα που ονομάζεται Merlin και ένα κοράκι που το φωνάζει Hoogan.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου ηθοποιός, μίλησε επίσης για τη μεγάλη του αγάπη, τον κινηματογράφο. «Δούλευα στον κινηματογράφο Fairfax στο Μπέβερλι πουλώντας εισιτήρια και ποπ κορν», είπε. «Ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ήμουν 15 ετών και το μόνο που με ενδιέφερε ήταν το σινεμά. Ήθελα να παίζω σε ταινίες. Ο κινηματογράφος ήταν πάντα φίλος μου από παιδί. Με βοήθησε να περάσω διάφορες δύσκολες περιόδους».

Τα γυρίσματα του «Renfield» θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα με τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κρις ΜακΚέι, (Chris McKay). Συμπρωταγωνιστούν ο Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult) και η αμερικανίδα ηθοποιός, Awkwafina.

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», η ταινία επικεντρώνεται στον Renfield, το πρωτοπαλίκαρο του Δράκουλα, και στην τοξική και εξαρτημένη σχέση που έχει με τον βρικόλακα.

