Κόσμος

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί από πλημμύρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Βραζιλία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές και μετρά πολλά θύματα από την έναρξη της περιόδου των βροχών τον Οκτώβριο.

Τουλάχιστον δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν από την Παρασκευή ως χθες Κυριακή την πολιτεία Σαν Πάουλου, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, προκαλώντας κατολισθήσεις, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Από την Παρασκευή, οι πλημμύρες προκάλεσαν 18 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων επτά παιδιών, και εκτόπισαν κάπου 500 οικογένειες», ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη της Σαν Πάουλου σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο κυβερνήτης Ζουάου Ντόρια ανακοίνωσε πως θα εκταμιευθεί ποσό 15 εκατ. reais (2,4 εκατ. ευρώ) για να προσφερθεί βοήθεια στις 10 πόλεις που πλήττονται περισσότερο στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Βραζιλίας.

Από την έναρξη της περιόδου των βροχών, τον Οκτώβριο, η Βραζιλία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, ειδικά στην πολιτεία Μπαΐα (βορειοανατολικά), όπου ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει τους 24 νεκρούς, καθώς και στην πολιτεία Μίνας Ζεράις (νοτιοανατολικά), όπου έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 19 θάνατοι και έχουν εκτοπιστεί χιλιάδες κάτοικοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Πορτογαλία – εκλογές: Θρίαμβος της Κεντροαριστεράς