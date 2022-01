Υγεία - Περιβάλλον

Σχολεία – self test: Τι αλλάζει για τους μαθητές όσων παρέμειναν κλειστά

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δύο rapid test και ένα self test, όλα με δική τους επιβάρυνση.

Σήμερα Δευτέρα οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί όσων σχολείων είχαν κλείσει λόγω κακοκαιρίας, θα πρέπει να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας κάνει σελφ τεστ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Συνολικά, την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων θα κάνουν τρία σελφ τεστ την εβδομάδα 31/1-4/2, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1), της Τρίτης (1/2) και της Παρασκευής (4/2).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δύο ράπιντ τεστ και ένα σελφ τεστ, όλα με δική τους επιβάρυνση. Το ράπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1) και της Παρασκευής (4/2) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (1/2).

Στα άλλα σχολεία που λειτούργησαν κανονικά την περασμένη εβδομάδα ή που ήταν σε αναστολή λόγω κακοκαιρίας, αλλά επαναλειτούργησαν την Πέμπτη ή την Παρασκευή με σελφ τεστ, εφαρμόζεται η κανονική διαδικασία δύο ελέγχων την εβδομάδα, προ της προσέλευσης την Τρίτη (1/2) και την Παρασκευή (4/2).

