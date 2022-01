Αθλητικά

Γ’ Εθνική: Οπαδοί χτύπησαν διαιτητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Θύελλα Ραφήνας – Εθνικός, δέχθηκε επίθεση μετά τη λήξη του αγώνα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στην αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής, ανάμεσα στην Θύελλα Ραφήνας και στον Εθνικό. Οπαδοί που φέρονται να υποστηρίζουν την ομάδα του Πειραιά επιτέθηκαν στο φινάλε του αγώνα στον διαιτητή, Αριστείδη Αλιάγα, τον χτύπησαν με αποτέλεσμα ο ρέφερι να μεταφερθεί στο 401 ΓΣΝΑ νοσοκομείο Αθηνών για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η Θύελλα Ραφήνας επικράτησε με 2-1 του Εθνικού, ωστόσο, λόγω των γεγονότων που προαναφέρθηκαν ο διαιτητής δεν έγραψε το Φύλο Αγώνα, κάτι που προβλέπεται να κάνει την Δευτέρα (31/01) κι όπως γίνεται αντιληπτό θ΄ αναφερθεί και στα όσα συνέβησαν εις βάρος του.

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενώ οι Πειραιώτες εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία καταδικάζουν τα επεισόδια, ενώ αναφέρουν ότι οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο είχαν την εποπτεία της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση, «Οι φίλοι του Εθνικού που βρέθηκαν στο γήπεδο της Ραφήνας ήταν 15 όπως είχε προβλεφθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Θύελλας που είχε εκδώσει σχετική ενημέρωση. Μάλιστα η είσοδος έγινε υπό την εποπτεία της Αστυνομίας και με απομονωμένο το χώρο των φιλοξενούμενων. Ο Εθνικός καταδικάζει απερίφραστα τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στο γήπεδο της Ραφήνας».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Πορτογαλία – εκλογές: Θρίαμβος της Κεντροαριστεράς