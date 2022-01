Υγεία - Περιβάλλον

Αντιικά χάπια: Από σήμερα η κατ’ οίκον διάθεσή τους

Ξεκινά από σήμερα η διάθεση των αντιικών χαπιών της Merck για όσους νοσούν με κοροναϊό και θα γίνεται η παράδοσή τους κατ’ οίκον.

Η Merck ανακοίνωσε αυτό τον μήνα ότι το αντιικό χάπι της έχει έναν μηχανισμό που μπορεί να λειτουργήσει εναντίον της Όμικρον.

Τα χάπια αυτά είναι για ανθρώπους άνω των 18 ετών που έχουν προβλήματα υγείας και νοσούν από κοροναϊό και όχι για εγκύους.

Όπως είχε αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα κατά την ενημέρωση για τον κοροναϊό την περασμένη Πέμπτη ο ΕΟΠΥΥ θα επικοινωνεί με τον ασθενή, θα δίνει συγκατάθεση για χορήγηση των χαπιών και στη συνέχεια θα συνεννοείται για την αποστολή των φαρμάκων.

«Είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για τους συμπολίτες μας. Χωρίς ταλαιπωρία, για ανθρώπους που είναι άρρωστοι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η κ. Γκάγκα.

Αποτελεσματικό έναντι της Όμικρον

Σημειώνεται ότι η Merck και ο εταίρος της Ridgeback Biotherapeutics είχαν ανακοινώσει πώς το χάπι λειτουργεί απέναντι στην πολύ μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον του κοροναϊού.

Τα στοιχεία αποτίμησαν την αντιιική δραστηριότητα της μολνουπιραβίρης και άλλων αντιιικών παραγόντων κατά παραλλαγών ανησυχίας της COVID-19. Η αποτελεσμάτικότητα της μολνουπιραβίρης εναντίον της Όμικρον δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε μελέτες σε ανθρώπους, ανέφεραν οι εταιρίες.

Η μολνουπιραβίρη και ένα χάπι της Pfizer που λαμβάνεται επίσης από το στόμα έλαβαν άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο και θεωρούνται σημαντικά εργαλεία απέναντι στην Όμικρον.

Η Pfizer ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι εργαστηριακά δεδομένα έδειξαν ότι το σκεύασμά της, Paxlovid, διατηρεί την αποτελεσματικότητά του εναντίον της Όμικρον.

Η Merck ανακοίνωσε αυτό τον μήνα ότι το χάπι της έχει έναν μηχανισμό που μπορεί να λειτουργήσει εναντίον της Όμικρον και οποιασδήποτε άλλης παραλλαγής.

Το molnupiravir έχει λάβει άδεια χρήσης σε περισσότερες από δέκα χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας.

