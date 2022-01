Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: Ο δικηγόρος του ιερέα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σύμφωνα με τον Κ. Γώγο, η ιατροδικαστική εξέταση, δεν έδειξε καμία επαφή του πελάτη του με την ανήλικη.

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του ιερέα που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικης στα Πατήσια και έχει προφυλακιστεί, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι η δικογραφική πραγματικότητα, απέχει πολύ από την τηλεοπτική πραγματικότητα.

Εξηγώντας τη διαφορά, υπογράμμισε ότι για όλα αυτά που ακούγονται για τον πελάτη του δεν υπάρχουν καταγγελίες, παρά μόνο μια, αυτή του βιασμού της ανήλικης.

Ο κ. Γώγος, υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν είχε καμία απολύτως σεξουαλική επαφή με την ανήλικη κοπέλα κι αυτό αποδείχθηκε κι από την ιατροδικαστική εξέταση.

Συμπλήρωσε δε, πως η Αστυνομία παρακολουθούσε τον πελάτη του επί μήνες, 24 ώρες το 24ωρο και δεν καταγράφηκε απολύτως τίποτα από αυτά που του καταγγέλλονται.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ότι ακόμη και η μαρτυρία της κοπέλας που εμφανίσθηκε ως baby sitter, δεν αποτελεί καταγγελία γιατί η ίδια δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του πελάτη του.

