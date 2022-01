Κοινωνία

Πόρτο Ράφτη - διάρρηξη: Έζησαν τον απόλυτο τρόμο

«Βγάλε το μαχαίρι!» είπε ο ένας από τους ληστές στον συνεργό του, με στόχο πιθανώς να την τρομοκρατήσουν

(εικόνα αρχείου)

Τον τρόμο έζησε μια 41χρονη μητέρα με το ανήλικο παιδί της στο Πόρτο Ράφτη, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι της είδε τους «ποντικούς» να κάνουν πλιάτσικο.

Μάλιστα, αρχικά δεν την είχαν αντιληφθεί καθώς το σπίτι είναι μεζονέτα και η λεηλασία γινόταν στον 1ο όροφο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να κατέβει αθόρυβα για να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Όμως, έγινε αντιληπτή από τον τσιλιαδόρο της συμμορίας, ο οποίος την «κάρφωσε» στους δράστες οι οποίοι την εντόπισαν εκεί που ήταν κρυμμένη με το παιδί της και την απείλησαν πριν φύγουν, χωρίς ευτυχώς να την πειράξουν.

Το σκηνικό του τρόμου για την 41χρονη μητέρα άρχισε να ξεδιπλώνεται στις 10:55 το πρωί του Σαββάτου. Η γυναίκα, όπως είπε στην Αστυνομία, είχε φύγει πριν ένα τέταρτο με το ανήλικο παιδί της από τη μεζονέτα της οδού Αγίας Σοφίας για να πάει να ψωνίσει.

Επιστρέφοντας, ακούει θορύβους στον 1ο όροφο και αθόρυβα ανεβαίνει για να δει τι συμβαίνει. Τότε έντρομη βλέπει δυο άνδρες να ψάχνουν το δωμάτιο.

Χωρίς να γίνει αντιληπτή κατεβαίνει τις σκάλες, παίρνει αγκαλιά το παιδί της και καλεί την Αστυνομία. Όμως οι δράστες που πιθανότατα ενημερώθηκαν από τον τσιλιαδόρο, καθώς η γυναίκα, όπως είπε άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο των δραστών, κατεβαίνουν γρήγορα και την εντοπίζουν.

Τότε, ο ένας την κοιτάει στα μάτια και λέει στον συνεργό του «Πιάσε το μαχαίρι» προφανώς για να τρομοκρατήσουν το θύμα. Η γυναίκα παγώνει και κάνει στην άκρη, όμως ευτυχώς οι δυο άνδρες δεν την πείραξαν και έφυγαν αρπάζοντας 1.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

πηγή: protothema.gr

