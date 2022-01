Πολιτική

Γεωργιάδης για “Ελπίδα”: Έγιναν λάθη στη διαχείριση της κακοκαιρίας

«Θα κάνουμε τη Βουλή βόθρο, επειδή αυτό είναι το επίπεδο του Πολάκη;», αναρωτήθηκε ο Αδ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας το χθεσινό επεισόδιο στο καφενείο της Βουλής.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στην πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι ήταν ένα δώρο που έκανε ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, καθώς της έδωσε τη δυνατότητα επί 3 ημέρες να προβάλλει το έργο της στη Βουλή και να το αντιληφθούν ακόμη καλύτερα οι πολίτες.

Σε ότι αφορά την κακοκαιρία «Ελπίδα», ο κ. Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός λέγοντας πως έγιναν και λάθη. Χαρακτηριστικά είπε πως η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων θα έπρεπε να είχε απαγορευθεί και στην Αττική Οδό από το βράδυ της Κυριακής, όπως έγινε και στην Εθνική Οδό.

Ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε πως η κακοκαιρία που ταλαιπώρησε τη χώρα ήταν ένα ασυνήθιστο φαινόμενο και η διαχείριση της ήταν πολύ δύσκολη. Επανέλαβε όμως ότι έγιναν λάθη που θα διερευνηθούν. Για παράδειγμα αποδείχθηκε έστω και εκ των υστέρων ότι η Δευτέρα θα έπρεπε να είχε κηρυχθεί αργία κι επίσης ότι ίσως ο στρατός θα έπρεπε να είχε αναλάβει ρόλο στην Αττική Οδό για τον απεγκλωβισμό των οχημάτων νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι ο κόσμος δικαιολογημένα είναι δυσαρεστημένος.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας το επεισόδιο με τον κ. Πολάκη στο καφενείο της Βουλής, είπε ότι τα πράγματα έγιναν όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν από τους δημοσιογράφους. Στάθηκε ιδιαίτερα στην αναφορά του κ. Πολάκη για «τσίγκινο σωβρακάκι» και αναρωτήθηκε αν αυτό το ύφος του κ. Πολάκη εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα κάνουμε τη Βουλή βόθρο, επειδή αυτό είναι το επίπεδο του κ. Πολάκη», ρώτησε στη συνέχεια σε έντονο ύφος.

Σε ότι αφορά τη συζήτηση που έγινε χθες στη Βουλή για τον κ. Φουρθιώτη, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι οι συνομιλίες που παρουσίασε ο κ. Φουρθιώτης με κυβερνητικά στελέχη, έγιναν την περίοδο που δεν ήταν υπόδικος.

«Αλλά αλήθεια τώρα θα καταστήσουμε τον κ. Φουρθιώτη πρωταγωνιστή της πολιτικής ζωής του τόπου;», είπε συγκεκριμένα, υποστηρίζοντας πως ο μισός χρόνος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, αφιερώθηκε στον Μένιο Φουρθιώτη.

