Κορονοϊός: Όσοι νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ εμφανίζουν διαταραχές ένα χρόνο αργότερα

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό JAMA.

Ακόμη και ένα χρόνο μετά τη νοσηλεία τους, οι περισσότεροι ασθενείς με COVID-19 που χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ, παρουσιάζουν σωματικές, ψυχολογικές ή γνωσιακές διαταραχές, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό JAMA.

Η μελέτη συμπεριέλαβε 246 ασθενείς από 11 νοσοκομεία στην Ολλανδία, 1 χρόνο μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω νόσου COVID-19. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Κορομπόκη και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι το 74.3% των ασθενών που επιβίωσαν ανέφεραν διαταραχές όπως, σωματικά συμπτώματα, 26.2% συμπτώματα σχετιζόμενα με την ψυχική τους υγεία και 16.2% συμπτώματα που αφορούσαν τη γνωσιακή τους λειτουργία.

Επιπλέον, σχεδόν το 60% των εργαζόμενων που νόσησαν και εισήχθησαν στο νοσοκομείο, ανέφεραν προβλήματα στην εργασία τους, ένα χρόνο αργότερα, όπως ανάγκη να εργάζονται λιγότερες ώρες ή ανάγκη παράτασης της αναρρωτικής τους άδειας.

Τα δύο τρίτα των ασθενών ανέφεραν νέα σωματικά συμπτώματα ως αποτέλεσμα της νοσηλείας τους στη ΜΕΘ. Μεταξύ των ασθενών που ανέφεραν συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα, το 17,9% ανέφερε άγχος και το 18,3% ανέφερε κατάθλιψη, ενώ το 9,8% των επιζώντων ανέφεραν συμπτώματα μετατραυματικού στρες, ένα χρόνο μετά τη νοσηλεία τους.

Η μελέτη αναδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η εισαγωγή στη ΜΕΘ λόγω COVID-19 ακόμα και ένα χρόνο μετά από την νοσηλεία. Με βάση τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι είναι απαραίτητο οι ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για μακροπρόσθεσμες επιπλοκές να ξεκινούν αποκατάσταση ήδη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στις ΜΕΘ.

