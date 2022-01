Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης άρπαξε χρηματικό ποσό και διέφυγε με μηχανάκι. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του.



Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Παλαιό Φάληρο, με έναν δράστη, ο οποίος άρπαξε χρηματικό ποσό και διέφυγε με μηχανάκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης εισέβαλε στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και κρατώντας όπλο απείλησε τους υπαλλήλους και διέπραξε τη ληστεία αρπάζοντας χρηματικό ποσό.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε με ένα μηχανάκ μικρού κυβισμού.

Παράλληλα, ερευνάται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα: Άγρια επεισόδια μεταξύ χούλιγκαν (βίντεο)

Λύκος στον Διόνυσο: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε πολυκατοικία ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση