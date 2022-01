Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Σταθερά στη πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη. Που βρίσκονται Παπαμιχαήλ και Γραμματικοπούλου.

Ελάχιστες ήταν οι αλλαγές στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP αυτή την εβδομάδα, μετά και την ολοκλήρωση του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, του Open της Ασυτραλίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 4η θέση του κόσμου με 7.170 βαθμούς, πίσω από τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Ρώσο Ντανίιλ Μεντβέντεφ και τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης και συγκεκριμένα στο Νο 8 παρέμεινε η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν άλλαξε θέση, με 4.071 βαθμούς, στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA, μετά το Open της Αυστραλίας.

Αντίθετα η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ανέβηκε έξι θέσεις (175η με 382 βαθμούς), ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου υποχώρησε τρία σκαλοπάτια (190η με 353 βαθμούς). Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία.

