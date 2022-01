Life

“Το Πρωινό” - Πάνος Νάτσης: Απαρηγόρητοι συνάδελφοι και φίλοι του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στο Πρωινό συνάδελφοι του ηθοποιού και ο πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας. Αποκλειστικά πλάνα από το σήριαλ "Σέρρες", με τον Πάνο Νάτση.



Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό χώρο ο πρόωρος χαμός του ηθοποιού Πάνου Νάτση, ο οποίος έχασε την ζωή του σε τροχαίο στο Μεταξουργείο, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί όταν η μηχανή που οδηγούσε ο Πάνος Νάτσης συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικο.

Οι συνάδερφοι του Πάνου Νάτση δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο 31χρονος ηθοποιός έχασε τη ζωή του τόσο ξαφνικά και τον αποχαιρετούν μέσα από τα social media, ενώ αρκετοί ηθοποιοί μίλησαν και στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Στο «Πρωινό» μίλησε και ο Πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος όπως αποκάλυψε μετά από επικοινωνία με την αδερφή του Πάνου Νάτση η οικογένεια του και η σύντροφός του, αποφάσισαν να ζητήσουν αντί στεφάνων να ενισχυθεί η Διεθνής υποστήριξη γυναικών (που αφορά στις κακοποιήσεις γυναικών) WOMAN IN NEED.





Με δάκρυα στα μάτια ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο του Πάνου Νάτση το βράδυ της Κυριακής, μετά το τέλος της παράστασης που πρωταγωνιστεί» στο θέατρο Ήβη.

Ο Πάνος Νάτσης συμμετείχε τα τελευταία τρία χρόνια στη θεατρική παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του» στο Θέατρο Ήβη, ενώ θα πρωταγωνιστούσε και στην κωμική σειρά του σεναριογράφου, «Σέρρες», απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ

Λύκος στον Διόνυσο: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε πολυκατοικία ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση