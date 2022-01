Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Ο ιός δεν πρόκειται να φύγει

Μέχρι πότε θα πρέπει να φοράμε μάσκες και πως θα κάνουμε Πάσχα.

Σταδιακά, με πολύ αργούς ρυθμούς, οι σκληροί δείκτες της πανδημίας θα πέσουν, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη. Έως και τις αρχές Μαρτίου εκτίμησε ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση των δεικτών «και μετά τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά». «Η ουσία είναι ότι θα σουβλίσουμε αρνί», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι «ο ιός δεν θα φύγει, ο ιός θα είναι εδώ, απλώς με τα αντιιικά φάρμακα και με τα εμβόλια θα τον αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το δια ταύτα. Ο ιός, όπως ο ιός της γρίπης και τόσοι άλλοι κορωνοϊοί, θα είναι εδώ, θα κάνουμε πρόληψη με τα εμβόλια, και όποιος νοσήσει, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τα αντιιικά και τα πρωτόκολλα που έχουμε».

Σημείωσε, επικαλούμενη τον λοιμωξιολόγο του Λευκού Οίκου Άντονι Φάουτσι, ότι το βέλτιστο θα ήταν ένα εμβόλιο για όλους τους κορονοϊούς ώστε να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε για όλο τον χρόνο, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται πολύ χρήμα για να γίνει αυτό.

Για τη μάσκα διευκρίνισε ότι «εάν προχωρήσουμε έτσι όπως είμαστε μέχρι το Πάσχα, εάν υπάρχει πολύς κόσμος εκεί που θα είμαστε, θα μπορεί να φορεθεί και η μάσκα. Αν όμως είμαστε ελάχιστα άτομα και οικογένειες, που η οικογένεια είναι "φούσκα", δεν θα χρειαστεί να τη φοράμε». «Στη δουλειά μας θα τη φορέσουμε ακόμα. Μην αρχίσουμε από σήμερα και χαλαρώνουμε, στόχος είναι μπροστά και όχι πίσω» προειδοποίησε η κυρία Παγώνη.

«Η Όμικρον και οι υποπαραλλαγές της 1, 2 και 3 είναι πολύ μεταδοτικές, αρρωσταίνουν περισσότεροι, με απλά συμπτώματα εάν είσαι εμβολιασμένος. Εάν είσαι ανεμβολίαστος είναι πιο βαριά, και οι ανεμβολίαστοι νοσηλεύονται και στις κλίνες Covid και μπορούν να φτάσουν και ΜΕΘ Covid» σημείωσε δε. «Πρέπει να γίνει η τρίτη δόση που καλύπτει και την Όμικρον σε υψηλό ποσοστό», τόνισε στο πλαίσιο αυτό η Ματίνα Παγώνη.

