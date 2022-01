Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος: Το παρασκήνιο πίσω από τις διαθήκες του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο να αποτυπώνει τις σκέψεις του παρουσίασε «Το Πρωινό». Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας.

Νέο αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο να αποτυπώνει τις σκέψεις του παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος φαίνεται να κατηγορεί συγγενικό του πρόσωπο, ενώ στις διαθήκες του, σύμφωνα με πληροφορίες εξηγεί ποιους και γιατί τους αποκληρώνει.

«... έχει βάλει σκοπό να με κυνηγήσει. Να με διαβάλει, να με υπονομεύσει και να με καταστρέψει. Γι’ αυτό κέρδισε την απόρριψη, την καταδίκη και την καταγγελία απ’ όλους» αναφέρει στο ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Το Πρωινό».

Μιλώντας στην εκπομπή, ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Αλεξανδρής, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες σε ποιον αναφέρεται στο βίντεο ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ωστόσο σημείωσε ότι ίσως μιλά για ένα πολύ συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή οι διαθήκες δεν θα αφήσουν καμία αμφιβολία για αυτό που είχε πει ο Άκης Τσοχατζόπουλος, δηλαδή ότι ζει χάρη στις προσπάθειες της γυναίκας του Βίκυς Σταμάτη και του γιου του.

Ο κ. Αλεξανδρής τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις που θα αποκαλυφθούν με τις διαθήκες που θα ανοίξουν, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία για να έχει αφήσει ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Καπουτζίδης για Νάτση: Με δάκρυα στα μάτια μίλησε επί σκηνής (βίντεο)

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Προς κατάργηση η βεβαίωση ΤΑΠ, ηλεκτρονικά και οι κληρονομιές

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες