“Άγριες Μέλισσες”: Συγκλονιστικό επεισόδιο την Δευτέρα (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Κωνσταντής με τη Δρόσω αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Ζωή. Η Ουρανία, παρά τις αντιρρήσεις του Κυριάκου, αποκαλύπτει στον Μπάμπη πως χωρίζουν. Ο Νικηφόρος ζητά το χέρι της Ρένας από τους γονείς της όταν δέχεται την αναπάντεχη επίσκεψη της Ασημίνας. Ο Δούκας αποφασίζει να φύγει απ’ το σπίτι. Ο Μελέτης νιώθει αποκλεισμένος απ’ τον Δούκα που τον βάζει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

