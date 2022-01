Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: ο ανάδρομος Ερμής, ο Πλούτωνας και η νέα Σελήνη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Επέστρεψε στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» η Λίστα Πατέρα και την υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας.

Όπως είπε η Λίστα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις για τα ζώδια, η Αφροδίτη πέρασε σε ορθή φορά και τα συναισθηματικά έχουν να μας πουν πολλά.

Ανέφερε ακόμα , ότι προς το παρόν ο Ερμής είναι ανάδρομος και είναι μαζί με τον Πλούτωνα, ο οποίος όταν φέρνει κακά φέρνει πολλά κακά, ενώ πρόσθεσε ότι όλοι οι πλανήτες βρίσκονται στον Αιγόκερω.

Σύμφωνα με την Λίτσα Πατέρα αύριο έχουμε νέα Σελήνη που δεν μας δείχνει και τα καλύτερα. Μετά τις αλλαγές και τις αντιδράσεις θα έρθουν πολύ καλύτερα πράγματα, τόνισε.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





