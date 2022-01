Πολιτική

Πλεύρης: Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί εκτός ΕΣΥ από 31 Μαρτίου

Τελεσίγραφο του υπουργού Υγείας προς τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Τι είπε για την χαλάρωση των μέτρων.

Εχει δοθεί παράταση έως 31 Μαρτίου για να γίνει ο βασικός εμβολιασμός (δύο δόσεις) σε όσους υγειονομικούς δεν έχουν εμβολιαστεί και συνολικά μέχρι τότε θα υπάρχει σαφής βούληση και νομοθέτηση της κυβέρνησης για το τι θα γίνει, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Η θέση του υπουργού Υγείας είναι ότι για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί από τις 31 Μαρτίου και μετά δεν θα πρέπει να παραμένουμε μόνο στο κομμάτι αναστολή εργασίας, αλλά δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο ΕΣΥ». Το μέτρο, είπε, ισχύει για λιγότερους από 5.000 υγειονομικούς, καθώς το ποσοστό εμβολιασμού στο ΕΣΥ έχει φτάσει στο 96%. «Δύο λύσεις υπάρχουν ή θα συνεχιστεί το μέτρο με παράταση αναστολής ή διαφορετικά θα υπάρχει ρύθμιση, που αν δεν έχεις εμβολιαστεί θα θέτεις τον εαυτό σου εκτός ΕΣΥ. Άλλη λύση δεν θα υπάρξει. Όσοι έχουν ελπίδες ότι 31 Μαρτίου θα άρουμε την αναστολή, αυτό δεν πρόκειται να γίνει», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι «όσοι υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί (δεν έχουν κάνει τις δυο δόσεις) παραμένουν σε αναστολή μέχρι τις 31 Μαρτίου, και μέχρι τότε θα υπάρξει συνολική ρύθμιση αν θα πρέπει να γίνεται εμβολιασμός πέραν της πανδημίας σε υποχρεωτική βάση στους υγειονομικούς, για το αν θα παραμείνουν ή όχι στο σύστημα. Όσοι δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση δεν υπάρχει στο νόμο καμιά πρόβλεψη, ούτε αυτή τη στιγμή είναι στις προθέσεις να συνδέεται με αναστολή εργασίας».

Σημείωσε ότι το βασικό στοιχείο του εμβολιασμού είναι να τον έχεις ολοκληρώσει(πρώτη και δεύτερη δόση). «Ο νόμος λέει ότι αν δεν έχεις κάνει την πρώτη και τη δεύτερη δόση μπαίνεις σε αναστολή και δεν έχει αλλάξει».

Εξήγησε ότι η πρόσθετη δόση έχει να κάνει με παράγοντες που περιορίζουν τον πολίτη είτε είναι υγειονομικός είτε όχι από μια σειρά δραστηριότητες, αλλά δεν συνδυάζεται με το σκέλος της αναστολής.

Αποκλιμάκωση των μέτρων

Η συνολική αντίληψη των υπουργών Υγείας της ΕΕ είναι ότι θα πρέπει να οδηγούμαστε σε αποκλιμάκωση των μέτρων, δηλαδή τα μέτρα να είναι στα απολύτως απαραίτητα.

Εξήγησε ότι ναι μεν η μετάλλαξη Όμικρον δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα, η νοσηρότητά της όμως έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την Δέλτα και κυρίως η μεταδοτικότητά της είναι σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει κοινή αντίληψη ότι τα μέτρα είναι αρκετά δύσκολο να την περιορίσουν. Επίσης υπάρχει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη και η Ελλάδα είναι πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στη χώρα μας, είπε, τα μέτρα που έχουν παραμείνει είναι αρκετά ήπια και θα επαναξιολογούνται ανά εβδομάδα. Εξήγησε ότι «η φιλοσοφία όμως που υπάρχει είναι ότι όσο φαίνεται σταθεροποίηση στα κρούσματα, αναλόγως της πίεσης που έχει το κάθε εθνικό σύστημα υγείας, εμάς παραμένει υπό πίεση, να πηγαίνουμε και σε αποκλιμάκωση».

Απαντώντας για τον σκληρό δείκτη των θανάτων, εξήγησε ότι το κύμα Δέλτα που βρίσκεται στην ολοκλήρωσή του, οδήγησε σε πολλές νοσηλείες, διασωληνώσεις και θανάτους. Μας βρήκε με εμβολιαστική κάλυψη στο 67%, ενώ τώρα έχουμε φτάσει στο 84%.

Επίσης η χώρα μας μαζί με την Ιταλία είναι οι πρώτες σε πληθυσμό άνω των 80 ετών, δηλαδή σε ευάλωτες ομάδες που χρειάζονται προστασία.

