Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και χιόνια

Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το μεσημέρι. Σε ποιές περιοχές θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι.



Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο το μεσημέρι έως την Πέμπτη (3/2), με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και καταιγίδες, τις χιονοπτώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά - ημιορεινά και τους θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπονται πιο αναλυτικά:

Τρίτη (1/2)

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου και βαθμιαία της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στα πελάγη, που η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ.

Τετάρτη (2/2)

Οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στις προαναφερθείσες περιοχές και θα επεκταθούν από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θράκης. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά το μεσημέρι και στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια το βράδυ. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν στο Ιόνιο που η μέγιστη έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν νότιοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ.

Πέμπτη (3/2)

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά μέχρι το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και τις πρωινές ώρες και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν στα πελάγη που η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.





