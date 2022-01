Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Φόνσου: Το θέατρο, το “Σπίτι του Ηθοποιού” και ο Λιγνάδης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα σχέδια της για το θέατρο, τον πρώην σύζυγό της Τάκη Μπουγά που πέθανε πριν λίγο καιρό, αλλά και για τον Γιώργο Μαρίνο.



Για την πορεία στον θέατρο και τον κινηματογράφο, τις σχέσεις με τους άνδρες της ζωής, τον Γιώργο Μαρίνα αλλά και το κίνημα #metoo στην Ελλάδα και τον Δημήτρη Λιγνάδη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», η Άννα Φόνσου.

Η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε με συγκίνηση και στον θάνατο του πρώην συζύγου της Τάκη Μπουγά, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν από 50 ημέρες όπως είπε και πρόσθεσε ότι ήταν μαζί για πέντε χρόνια αλλά δεν χώρισαν ποτέ.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για το θέατρο και την πορεία της στον χώρο, τον κινηματογράφο αλλά και τις συνεργασίες με μεγάλους πρωταγωνιστές. «Είχα πάντα μανία με την τέχνη» είπε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε ότι έβγαλε λεφτά από τον κινηματογράφο και όχι από το θέατρο.

Η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια και την οικογένειά της, τα χρόνια που έζησε στην Τήνο και πως ήρθαν στην Αθήνα. Παράλληλα, ανέφερε ότι σε μικρή ηλικία ασχολήθηκε και με τον αθλητισμό, καθώς έκανε 5αθλο στην Καισαριανή .

Για το «Σπίτι του Ηθοποιού» είπε ότι ακόμα χαλάει λεφτά προκειμένου να συντηρηθεί, ενώ όπως είπε ετοιμάζει και δεύτερο «Σπίτι του Ηθοποιού» δίπλα στο πρώτο. Για τον Γιώργο Μαρίνο είπε ότι έμεινε στο «Σπίτι του Ηθοποιού» για δύο μήνες και μέσα σε αυτό το διάστημα δεν πήγε κανένας φίλος του να τον δει.

Για το κίνημα #metoo και τον Δημήτρη Λιγνάδη και τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν η κ. Φόνσου είπε:

"Εγώ δεν ασχολούμαι και με τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, δεν ήξερα τι κάνει. Μου αρέσει πολύ σαν ηθοποιός. Επειδή ήξερα και τον πατέρα του, τον θαύμαζα".

«Ο Δημήτρης Λιγνάδης ήταν φίλος μου, ναι, ήμασταν 8 χρόνια στις εισαγωγικές εξετάσεις, εγώ πρόεδρος εκείνος αντιπρόεδρος. Εγώ δεν ασχολούμαι και με τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, δεν ήξερα τι κάνει. Μου αρέσει πολύ σαν ηθοποιός. Επειδή ήξερα και τον πατέρα του, τον θαύμαζα. Όταν έγινε αυτό, όλοι πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά αφού το ανέλαβε η Δικαιοσύνη είναι καλό να μη λέμε όλοι την άποψή μας. Επειδή εργάζομαι στο Ναύπλιο… σκεφτόμουν αν μπορεί κανείς να τον επισκεφθεί στις φυλακές της Τρίπολης», είπε η Άννα Φόνσου και ο Γιώργος Λιάγκας την ρώτησε αν θα επισκεπτόταν και τον Πέτρο Φιλιππίδη στη φυλακή.

«Τον Πέτρο τον ήξερα πολύ λίγο, τον Δημήτρη τον ήξερα. Μπισκότα θα πήγαινα στον έναν, μπισκότα θα πήγαινα και στον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άννα Φόνσου και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Δεν μπορώ όταν ένας άνθρωπος είναι δυστυχισμένος να του δίνω άλλη μία κλωτσιά. Αφού θα γίνουν οι δίκες, θα τον κλείσουν και τόσα χρόνια φυλακή, πάει και η καριέρα του, εντάξει…».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” – “Θηρίο”: Η κόντρα Snik – Light και η διάρρηξη στην επιχείρησή του (βίντεο)

NBA – Αντετοκούνμπο: Διασυρμός για τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες