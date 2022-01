Πολιτική

Οικονόμου: Μομφή χωρίς μορφή η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ

"Πυροτέχνημα" χαρακτήρισε την πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε για την πανδημία και την χαλάρωση των μέτρων.



«Κίνηση χωρίς ουσία και αντίκρισμα, μία μομφή χωρίς μορφή» αλλά και «πυροτέχνημα με στόχο να αμυνθεί έναντι του εσωκομματικού και του εξωκομματικού ανταγωνισμού», που απειλεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για την κατάθεση πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών. Την ίδια ώρα, ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία την απόφαση του κολοσσού, όπως είπε, χαρακτηριστικά, της JP Morgan να επιλέξει την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, ενώ υπογράμμισε την δέσμευση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αμερικανικής τράπεζας για τον καταρτισμό και άλλων σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο της πανδημίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι καταγράφεται τάση σταθεροποίησης των κρουσμάτων, ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει, εξ ου και επανέλαβε πως όσοι πολίτες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να εμβολιαστούν εκθέτουν εαυτούς σε ανυπολόγιστο κίνδυνο επιβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση σταθερά προσανατολίζεται στην ενίσχυση των εμβολιασμών, τόσο σε ό,τι αφορά στην α' δόση, όσο και σε ό,τι αφορά στην αναμνηστική.

Για την ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνηση

«Η τριήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία, που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη Κυβέρνηση, έδωσε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες τη δυνατότητα να κατανοήσουν το βαθύ ρήγμα που τέμνει το πολιτικό φάσμα στον τόπο μας» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκινώντας την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών. «Αποδείχθηκε και χθες -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- ότι η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα ακόμα πυροτέχνημα προκειμένου να αμυνθεί στον εσωκομματικό αναβρασμό και στον εξωκομματικό ανταγωνισμό που τον πολιορκούν, προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στη συνεχή φθίνουσα πορεία που καταγράφουν τα εκλογικά του ποσοστά. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια κίνηση χωρίς ουσία. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια κίνηση απελπισίας χωρίς αντίκρισμα. Μία μομφή χωρίς μορφή» είπε ο κ. Οικονόμου και συμπλήρωσε:

«Η τριήμερη συζήτηση ανέδειξε ανάμεσα στα άλλα:

Μια Κυβέρνηση σύγχρονη, συμπαγή, υπεύθυνη και γενναία, που δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, που δεν αποποιείται τις ευθύνες της, που διαθέτει το ειδικό πολιτικό και ηθικό βάρος για να αναγνωρίζει τις εκάστοτε αδυναμίες και να τις διορθώνει.

Μια Κυβέρνηση που σέβεται και υπερασπίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς, που στηρίζει τη Δικαιοσύνη ως πυλώνα της Δημοκρατίας. Μια Κυβέρνηση που έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Που έσπασε το απόστημα του σεξισμού και των έμφυλων διακρίσεων. Που μάχεται την ενδοοικογενειακή βία και θέσπισε αυστηρές κυρώσεις για τους θύτες.

Μια Κυβέρνηση που -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός- στηρίζει τους εργαζόμενους, με ένα σαφές πλαίσιο για την απασχόληση εξ αποστάσεως, περισσότερες άδειες και για τους δύο γονείς, με προστασία από την αυθαιρεσία στους χώρους εργασίας. Μια Κυβέρνηση που εφαρμόζει το πρόγραμμα του πρώτου ενσήμου για τα νέα παιδιά που δεν έχουν εργαστεί ξανά στη ζωή τους, που προωθεί την ασφαλιστική μεταρρύθμιση με τη δημιουργία του ατομικού τους κουμπαρά στις επικουρικές συντάξεις, κάτι που θα τους προσφέρει τελικά υψηλότερες συντάξεις και πλήρη ανταποδοτικότητα.

Μια Κυβέρνηση που ενισχύει την εθνική άμυνα με τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει δρομολογήσει, και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της Πατρίδας ως αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης διπλωματίας που ασκεί και των συμμαχιών που συνάπτει.

Μια Κυβέρνηση που θωρακίζει τα εθνικά μας σύνορα (χερσαία και θαλάσσια) και χειρίζεται με μεγάλη επιτυχία τη πρόκληση του μεταναστευτικού.

Μια Κυβέρνηση, που στήριξε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ανέργους με 43 δισ. ευρώ κρατώντας όρθιο τον παραγωγικό ιστό της χώρας εν μέσω πανδημίας. Και σήμερα διαθέτει δισεκατομμύρια, για να δώσει ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο κύμα της ακρίβειας που προκαλεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Η τριήμερη αυτή συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε:

Τις πολιτικές μας για την οικονομία και τη δυναμική ανάπτυξη που ήδη συντελείται, καθώς μέσα στην υγειονομική περιπέτεια η Ελλάδα θα εμφανίσει το 2021 αύξηση του Α.Ε.Π. πολύ πάνω από 7%.

Η συζήτηση ανέδειξε τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση τόσο των εργαζόμενων όσο και των επιχειρήσεων, την ώρα που πολλοί μιλούσαν για λουκέτα και έκρηξη της ανεργίας. Από 17,3% το 2019 η ανεργία έχει πέσει στο 13,4% και για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια.

Ανέδειξε επίσης τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και γενικότερα τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 6%.

Ανέδειξε το άλμα που συντελείται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Με πάνω από 1.300 υπηρεσίες που παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά από το gov.gr καταργώντας πάνω από 60 επισκέψεις του πολίτη σε δημόσιους φορείς.

Ανέδειξε τις δράσεις που αναπτύξαμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ., με τον υπερδιπλασιασμό των κλινών Μ.Ε.Θ., με την αύξηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την πλήρη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Ανέδειξε τέλος τις μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και των Πανεπιστημίων μας, τη διασφάλιση της δια ζώσης εκπαίδευσης στα σχολεία σε δύσκολες συνθήκες, την τηλεκπαίδευση».

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στην τριήμερη κοινοβουλευτική συζήτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι: «Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν αφενός την ανυπαρξία εναλλακτικής πρότασης από ένα ανερμάτιστο, παρωχημένο και επιδερμικό λόγο και αφετέρου την προσήλωση της Κυβέρνησης στις ανάγκες του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο. Στα ζητούμενα της κοινωνίας και της νέας γενιάς.

Ψήφος εμπιστοσύνης προς τη χώρα από παγκόσμιους κολοσσούς

Ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας δίνουν την ίδια στιγμή μεγάλοι οικονομικοί κολοσσοί. Μετά την Microsoft, την Amazon, τη Google, τη Pfizer, τη Cisco, επιλέγει τώρα τη χώρα μας ως επενδυτικό προορισμό και η JP Morgan. Αγόρασε -όπως ξέρερτε- το 49% της διαδικτυακής τράπεζας Viva Wallet και καταρτίζει -όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλός της στον Πρωθυπουργό- σημαντικά επενδυτικά σχέδια για τη χώρα μας. Αποδεικνύεται έτσι ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον κέντρο για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Κέντρο μιας αγοράς εκατοντάδων εκατομμυρίων. Κι αυτό δεν γίνεται τυχαία. Γίνεται γιατί, η Κυβέρνηση έχει προωθήσει -και συνεχίζει να προωθεί- ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την ελκυστικότητα της χώρας και αναβαθμίζουν το επενδυτικό μας περιβάλλον. Αλλά και διότι διαθέτει αξιόπιστη Κυβέρνηση, διαθέτει σταθερότητα, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποπνέει σοβαρότητα και εμπνέει εμπιστοσύνη».

Παράταση προθεσμιών με ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πολίτες

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την στήριξη των πολιτών. «Η Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε ολόκληρο τον κόσμο και αναπόφευκτα επηρεάζουν και τη χώρα μας, προχωρά σε νέες παρεμβάσεις για την περαιτέρω διευκόλυνση και στήριξη των πολιτών» είπε και όπως εξήγησε πρόκειται για:

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τους πολίτες για συμμετοχή στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021», δίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, νέα παράταση, κατά 15 ημέρες, στη διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων και έτσι η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Δίνεται -μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας- η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντάξουν τα σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 και να προχωρήσουν με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία των ενοποιημένων ΚΑΔ που μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση χρεών που προβλέπει την τμηματική καταβολή έως και 72 μηνιαίων δόσεων, τόσο για την ΑΑΔΕ όσο και για τον ΕΦΚΑ.

Δίνεται δίμηνη παράταση έως και τις 31 Μαρτίου 2022 στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Για την πορεία της πανδημίας

Τέλος, μιλώντας για την πορεία της πανδημίας, ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης, με σημαντική μείωση του αριθμού των κρουσμάτων, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η πίεση στο Ε.Σ.Υ συνεχίζεται.

«Κάθε μέρα που περνάει και δεν εμβολιάζονται οι συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας θέτουν τον εαυτό τους σε ανυπολόγιστο κίνδυνο. Γι’ αυτό επιμένουμε στην προσπάθεια εμβολιασμού τόσο με την πρώτη δόση όσο και για εκείνους που δικαιούνται την αναμνηστική δόση.

Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Εμπειρογνώμων, αποφασίστηκε -και ισχύει από σήμερα το πρωί- μερική αποκλιμάκωση των μέτρων που ίσχυαν και είχαν αποφασιστεί από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Συγκεκριμένα: Απελευθερώνεται το ωράριο και επανέρχεται η μουσική στη διασκέδαση και την εστίαση. Πάντοτε βέβαια μόνο για εμβολιασμένους και μόνο για καθήμενους. Υπενθυμίζεται ότι από τις 7 Φεβρουαρίου δεν θα θεωρούνται εμβολιασμένοι και θα χάνουν τα σχετικά προνόμια όσοι έχουν συμπληρώσει επτάμηνο από τη δεύτερη δόση (εάν έχουν κάνει εμβόλιο με δυο δόσεις) ή 3μήνες από την πρώτη δόση (εάν έχουν κάνει μονοδοσικό) και δεν έχουν προχωρήσει στην αναμνηστική δόση. Η προθεσμία αυτή έληγε στις 31 Ιανουαρίου, αλλά λόγω της κακοκαιρίας παρατάθηκε.

Σημειώνεται ότι για τους αθλητικούς χώρους και τα γήπεδα διατηρείται ο περιορισμός της πληρότητάς τους στο 10%, με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα. Ωστόσο θα επανεξεταστεί όμως αυτή την εβδομάδα η αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα και τους άλλους χώρους αθλητικής δραστηριότητας.

Αυτή την εβδομάδα μπαίνει σε εφαρμογή, μετά από ένα εκτενές επιχειρησιακό σχέδιο, η παράδοση αντιϊκών χαπιών στο σπίτι, σε συμπολίτες μας από 18 ετών και πάνω που έχουν προβλήματα υγείας -όχι σε εγκύους- και βρίσκονται θετικοί με κορονοϊό. Οι άνθρωποι αυτοί, αμέσως μόλις διαπιστώσουν -με rapid ή pcr test- ότι είναι θετικοί, μπορούν να επικοινωνούν με το γιατρό τους, ο οποίος στη συνέχεια θα κάνει στην πλατφόρμα αίτηση χορήγησης του χαπιού. Η απάντηση θα δίνεται μέσα σε 24 ώρες με SMS και στο γιατρό και στον ασθενή. Ο ΕΟΠΥΥ θα επικοινωνεί με τον ασθενή, και αφού επιβεβαιώσει τη διεύθυνση θα μεταφέρει τα φάρμακα στο σπίτι του ασθενούς.

Αυξάνουμε διαρκώς τις δυνατότητες απόκρισης στην πανδημία και προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στο ιατρικό προσωπικό και στους πολίτες».

Ερωτήσεις

«Είμαστε μια κυβέρνηση που έχουμε το ειδικό, ηθικό και πολιτικό βάρος έτσι ώστε να εντοπίζουμε τις αδυναμίες και να τις διορθώνουμε με στόχο κάθε φορά να είμαστε καλύτεροι και να φτάσουμε σε ένα σημείο δημιουργίας μιας ασπίδας θωράκισης απέναντι σε καιρικά φαινόμενα, σφοδρά καιρικά φαινόμενα και τα προβλήματα που δημιουργούν» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επίσης είπε ότι ο κ. Στυλιανίδης χαίρει της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες της ώστε «να φθάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε και απαιτείται από την σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων για να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το σχόλιο του Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με την υπόθεση της Novartis υπογράμμισε «ο πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε ως πρόεδρος της ΝΔ για τα στελέχη της παράταξής μας που στοχοποιήθηκαν από αυτή την πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά μεθόδευση της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Προφανώς το ίδιο ισχύει για όλους τους ανθρώπους των οποίων η υπόθεση, από την συγκεκριμένη μεθόδευση έχει αρχειοθετηθεί, ωστόσο ο πρωθυπουργός στην πολιτική διάσταση του συγκεκριμένου θέματος δεν μπορεί να μιλάει εξ ονόματος άλλων κομμάτων. Είναι ζήτημα του κ. Ανδρουλάκη πως θα χειριστεί απέναντι στον κ. Τσίπρα το ζήτημα των στελεχών του δικού του κόμματος».

Για τον χρόνο που θα δοθούν οι αποζημιώσεις της Αττικής Οδού είπε ότι η εταιρεία τις επόμενες ημέρες υποχρεούται με πολύ σαφή τρόπο να ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιωθούν οι πολίτες και επανέλαβε ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν δεν έχουν το δικαίωμα να εγείρουν και άλλου είδους απαιτήσεις αποζημιώσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αλλαγές στην πολιτική προστασία είπε «Συνεχώς βελτιώνουμε το επίπεδο ανταπόκρισης και απόκρισης στις συνέπειες των καιρικών φαινομένων σε όλα τα επίπεδα είτε αυτό αφορά την πρόληψη είτε την αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια του φαινομένου, είτε τη διαχείριση των συνεπειών και σε διαδικασίες και σε δομές που πρέπει να επικαιροποιήσουμε και να ενισχύσουμε. Γίνεται δουλειά και πολύ σύντομα θα έχουμε και αποτελέσματα και ανακοινώσεις».

Ο κ. Οικονόμου σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσαν οι υγειονομικοί που είναι σε αναστολή, να επιστρέψουν με test προκειμένου να βοηθήσουν, κάτι που πρότεινε η κ. Γεροβασίλη, σημείωσε ότι «ο λόγος για τον οποίο οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί τέθηκαν σε αναστολή ήταν γιατί δεν θα ήταν πλήρως θωρακισμένοι απέναντι στο κορονοϊό με ότι αυτό συνεπαγόταν και για τους ίδιους και για το εξαιρετικά ευαίσθητο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούσαν. Ο λόγος αυτός παραμένει και δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι».

Τέλος, για το εάν πρέπει να είναι να είναι υποχρεωτική και η τρίτη δόση στους υγειονομικούς υπογράμμισε ότι αυτό που ισχύει σήμερα για τους υγειονομικούς είναι ότι είναι υποχρεωμένοι να είναι εμβολιασμένοι με τις δύο δόσεις για να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ. «Προφανώς η ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση ισχύει για όλους και μέχρι στιγμής βρισκόμαστε σε αυτό» είπε.

