“Η Φάρμα”: Ποια παίκρτια επιστρέφει (βίντεο)

Ένα comeback που θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα αναζωπυρώσει έντονα συναισθήματα.

Η Αγγελική Ηλιάδη επιστρέφει στη «Φάρμα» σε ένα comeback που θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα αναζωπυρώσει έντονα συναισθήματα.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι, καθώς πέθανε ο πατέρας της.

Η παίκτρια του παιχνιδιού επιβίωσης είχε μιλήσει με τη μητέρα της στο τηλέφωνο, η οποία και την ενημέρωσε πως πέθανε ο πατέρας της. Αμέσως μάζεψε τα πράγματά της για να φύγει από το παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο της επιστροφής της Αγγελικής Ηλιάδη και την αντίδραση των υπόλοιπων παικτών:

