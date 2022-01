Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: Στην ανακρίτρια ο Χρήστος Καλογρίτσας - Τι κατέθεσε

Τι είπε για το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει και να ελέγχει κανάλι. Την Πέμπτη απολογείται ο Νίκος Παππάς.

Το κατώφλι της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση του διαγωνισμού τηλεοπτικών αδειών του 2016 πέρασε το πρωί της Δευτέρας ο Χρήστος Καλογρίτσας, προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της συνέργειας σε παράβαση καθήκοντός.

Επί τέσσερις ώρες παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας ο Χρήστος Κολογρίτσας, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Ανδρέα Λοβέρδο και θα επανέλθει αύριο το πρωί για να ολοκληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα εμμένοντας στα όσα έχει καταγγείλει και στις δικαστικές αρχές και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το ρόλο του Νίκου Παππά στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών του 2016.

Υπενθυμίζεται ότι είχε αποδώσει στον πρώην υπουργό το ρόλο του οργανωτή στο σχέδιο να αποκτήσει και να ελέγξει ο ΣΥΡΙΖΑ κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας και πως είχε μεσολαβήσει ώστε να βρει ο επιχειρηματίας τα 3 εκατομμύρια της εγγυητικής επιστολής.

«Επαναλαμβάνω τα όσα έχω περιλάβει στη μηνυτήρια αναφορά μου και έχω καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Γνώριζα ότι θα καταστώ κατηγορούμενος εξαιτίας των όσων αποκάλυψα. Το έκανα για να αποκαταστήσω το όνομα και την υπόληψή μου», φέρεται να είπε στην απολογία του ο επιχειρηματίας.

Κατηγορείται σε βαθμό πλημμελήματος για συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος. Η Βουλή έχει ασκήσει δίωξη για παράβαση καθήκοντος στον Νίκο Παππά, ο οποίος θα απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Εντός των επόμενων εβδομάδων, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο Ειδικό Δικαστήριο.

