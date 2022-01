Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λαμία: Στην Εντατική 27χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάσταση της είναι σοβαρή και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή της.

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται μια 27χρονη, η οποία νοσεί από κορονοϊό.

Η νεαρή γυναίκα είναι ανεμβολίαστη και έχει υποκείμενο νόσημα και αξιολογήθηκε ως πολύ σοβαρή η κατάστασή της και για αυτό εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στη ΜΕΘ Covid εισήχθησαν δύο ακόμη 53χρονοι ασθενείς με κορονοϊό από τους δήμους Καμένων Βούρλων και Μακρακώμης, αντίστοιχα.

Ο πρώτος είχε προλάβει να κάνει μόνο μία δόση του εμβολίου, ενώ ο δεύτερος είναι ανεμβολίαστος, όπως όλοι όσοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην Εντατική.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεοπτικές άδειες: Στην ανακρίτρια ο Χρήστος Καλογρίτσας - Τι κατέθεσε

Άκης Τσοχατζόπουλος: Το παρασκήνιο πίσω από τις διαθήκες του (βίντεο)

“Η Φάρμα”: Ποια παίκρτια επιστρέφει (βίντεο)