Θεσσαλονίκη: Παιδί κατάπιε καρφίτσα

Η καρφίτσα σφηνώθηκε στους βρόγχους της ανήλικης. Πώς την έσωσαν οι γιατροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Μία καρφίτσα που είχε σφηνωθεί στους βρόγχους ανήλικης αφαίρεσαν με επιτυχία γιατροί του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα της Κυριακής οι γονείς της ανήλικης την μετέφεραν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, ενημερώνοντας τους γιατρούς πως το παιδί τους είχε καταπιεί την καρφίτσα.

Οι γιατροί προχώρησαν σε απεικονιστική διερεύνηση του περιστατικού υποβάλλοντας την ασθενή σε ακτινογραφία και αξονική τομογραφία θώρακος, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη του αιχμηρού μεταλλικού ξένου σώματος στην αναπνευστική οδό και συγκεκριμένα στον αριστερό κύριο βρόγχο και όχι στην πεπτική οδό.

Μετά τον προβλεπόμενο προεγχειρητικό έλεγχο το παιδί οδηγήθηκε στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο από τους γιατρούς του Τμήματος Ω.Ρ.Λ.

Κατά την βρογχοσκόπηση διαπιστώθηκε η μετακίνηση και ενσφήνωση του ξένου σώματος στον δεξιό κύριο βρόγχο και μετά από προσπάθειες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αφαίρεσή του.

Η ασθενής ανένηψε πλήρως εντός της χειρουργικής αίθουσας και μεταφέρθηκε για παρακολούθηση και νοσηλεία στη Γ’ Παιδιατρική Κλινική.

Η ενημέρωση του νοσοκομείου:

“Χθες 30/1/2022 στις 16:00 στο Τ.Ε.Π. του ΓΝΘ Ιπποκράτειο, προσήλθε ανήλικη συνοδευόμενη από τους γονείς της, μετά από αναφερόμενη κατάποση ξένου σώματος (καρφίτσα). Από την απεικονιστική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε με ακτινογραφία θώρακος αρχικά και ακολούθως με αξονική τομογραφία θώρακος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αιχμηρού μεταλλικού ξένου σώματος στην αναπνευστική οδό (αριστερός κύριος βρόγχος) και όχι στην πεπτική οδό.

Πραγματοποιήθηκε πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος και RAPID PCR (COVID-19), και μετά την λήψη συγκατάθεσης των γονέων που συνόδευαν την ασθενή, οδηγήθηκε στη χειρουργική αίθουσα. Μετά από την χορήγηση γενικής αναισθησίας από την ιατρό Αναισθησιολόγο, Διευθύντρια κα Μαρία Μυλωνά (για την διεκπεραίωση του ιδιαίτερου αυτού περιστατικού) υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο από τους Ιατρούς Ω.Ρ.Λ., Καρασμάνη Ηλία και Μαγγανάρη Αργύρη, Επιμ Α’ της ΩΡΛ Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».

Κατά την βρογχοσκόπηση διαπιστώθηκε η μετακίνηση και ενσφήνωση του ξένου σώματος στον δεξιό κύριο βρόγχο. Μετά οπό εργώδεις προσπάθειες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αφαίρεση αυτού. Η ασθενής ανένηψε πλήρως εντός της χειρουργικής αίθουσας. Η ασθενής μεταφέρθηκε για παρακολούθηση και νοσηλεία στη Γ’ Παιδιατρική Κλινική.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί το σύνολο των εργαζομένων οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτυχή έκβαση της περιπέτειας της ασθενούς”.

