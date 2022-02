Με κορονοϊό ο Τζάστιν Τριντό

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Τι έγραψε στο twitter.

«Σήμερα το πρωί, διαγνώστηκα θετικός στον Covid-19. Νιώθω καλά και θα συνεχίσω να εργάζομαι εξ αποστάσεως αυτήν την εβδομάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες Δημόσιας Υγείας. Σας παρακαλώ, όλοι να εμβολιαστείτε και να κάνετε την ενισχυτική δόση» έγραψε στο twitter o Τριντό, που είχε ξεκαθαρίσει ότι θα το ανακοινώσει δημόσια, εφόσον νοσήσει.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.