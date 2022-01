Κόσμος

Πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ: Η “συγγνώμη” του Μπόρις Τζόνσον

Απολογήθηκε ενώπιον του κοινοβουλίου ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, λίγο μετά το πόρισμα έρευνας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ζήτησε συγγνώμη σήμερα, λίγο αφού το πόρισμα σχετικά με τα πάρτι που έγιναν στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια της καραντίνας έκανε λόγο για σοβαρές αποτυχίες στην καρδιά της κυβέρνησης.

"Θέλω να ζητήσω συγγνώμη", είπε ενώπιον του κοινοβουλίου ο Τζόνσον.

Το πόρισμα έκανε λόγο για «λάθη ηγεσίας και κρίσης» και εκτιμά πως «διδάγματα πρέπει να αντληθούν «αμέσως».

Η έκθεση της δημόσιας λειτουργού Σου Γκρέι αναμενόταν εδώ και ημέρες, όμως μια έρευνα που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία ανέβαλε τη δημοσίευσή της, με την αστυνομία να ζητά οι λεπτομέρειές της να μην θέσουν σε κίνδυνο την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας.

«Υπήρξαν λάθη ηγεσίας και κρίσης εκ μέρους διαφορετικών μερών της Ντάουνινγκ Στριτ και του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου σε διαφορετικές στιγμές. Ορισμένες εκδηλώσεις δεν θα έπρεπε να επιτραπούν. Άλλες εκδηλώσεις δεν θα έπρεπε να γίνουν όπως έγιναν», γράφει η Σου Γκρέι, η 12σέλιδη έκθεσή της οποίας, που επικεντρώνεται σε 12 εκδηλώσεις μεταξύ Μαΐου του 2020 και Απριλίου του 2021, διαβιβάστηκε στον Μπόρις Τζόνσον σήμερα το πρωί.

Επιπλέον, το πόρισμα κάνει λόγο για «μη ενδεδειγμένη, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ».

«Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ δεν είναι ενδεδειγμένη σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον οποιαδήποτε στιγμή. Βήματα πρέπει να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε τμήμα της κυβέρνησης εφαρμόζει μια σαφή και ισχυρή πολιτική σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ στον εργασιακό χώρο».

Βάσει του πορίσματος, ορισμένες συναθροίσεις αντιπροσώπευαν μια σοβαρή αποτυχία από εκείνους που εργάζονταν στην καρδιά της κυβέρνησης.

«Τουλάχιστον κάποιες από τις εν λόγω συγκεντρώσεις αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή αποτυχία στην τήρηση όχι μόνο των υψηλών προτύπων που αναμένονται από εκείνους που εργάζονται στην καρδιά της κυβέρνησης, αλλά επίσης για τα πρότυπα που αναμένονταν από ολόκληρο τον βρετανικό λαό εκείνη την εποχή».

Σε άλλα σημεία του πορίσματος, επισημαίνεται:

«Με φόντο την πανδημία, όταν η κυβέρνηση ζητούσε από τους πολίτες να αποδεχθούν ευρείς περιορισμούς στις ζωές τους, ορισμένες από τις συμπεριφορές που περιέβαλλαν αυτές τις συναθροίσεις είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν».

