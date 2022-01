Κοινωνία

Με κακοκαιρία κάνει “ποδαρικό” ο Φεβρουάριος

Ποια θα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας την Τρίτη και Τετάρτη.

Μια νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα κατά το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της θα είναι τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη και η πτώση της θερμοκρασίας.

Η εν λόγω κακοκαιρία, για την οποία νωρίτερα εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η ΕΜΥ, αναμένεται να είναι Κατηγορίας 3, όσον αφορά τον Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI). Από τις αρχές του 2022, η μονάδα Meteo ξεκίνησε την κατηγοριοποίηση των κακοκαιριών, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλα ύψη βροχής, βασιζόμενη στον υπολογισμό του Δείκτη Επικινδυνότητας Βροχόπτωσης (RPI).

Πιο αναλυτικά:

- Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και την Τετάρτη κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα Βορειοανατολικά, Ανατολικά και Νότια ηπειρωτικά.

- Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, οι οποίες από το μεσημέρι της Τρίτης θα επεκταθούν και στα ορεινά της Θράκης, καθώς επίσης σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Μακεδονίας και της Θράκης. Την Τετάρτη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε ορεινά και ημιορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

- Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα επικρατήσουν στα πελάγη, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Τρίτης στο Ιόνιο και της Τετάρτης στο Αιγαίο θα στραφούν σε δυτικούς έως βορειοδυτικούς.

- Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση, η οποία θα γίνει αισθητή από την Τρίτη στα βόρεια και δυτικά και στο σύνολο της χώρας την Τετάρτη, οπότε δεν θα ξεπεράσει τους 5-6 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια και τους 11-13 στην υπόλοιπη χώρα.

