Κοινωνία

Σχολεία: Ποια δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη

Ανοικτά θα είναι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, πλην ορισμένων εξαιρέσεων.

Κατόπιν διαβούλευσης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τους δημάρχους, ανοικτά θα είναι αύριο Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, πλην ορισμένων εξαιρέσεων σε περιοχές που υπάρχουν ακόμα δυσκολίες προσβασιμότητας

Ανοικτά θα είναι όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα

• Στο Δυτικό τομέα Αθηνών

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Ποια σχολεία δεν θα ανοίξουν

Στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα όλα τα σχολεία θα είναι ανοικτά, με εξαίρεση το 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής το οποίο δεν θα λειτουργήσει δια ζώσης λόγω κτιριακών προβλημάτων και το Λύκειο Μελισσίων, το οποίο θα παραμείνει κλειστό καθώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, που προκλήθηκαν από τις καταλήψεις.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικήςτα σχολεία θα είναι ανοικτά με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται στα Βίλια και στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά καθώς υπάρχουν ακόμα δυσκολίες προσβασιμότητας για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, εξαιτίας του παγετού. Σχετική απόφαση έχει ήδη εκδοθεί και από τον Δήμαρχο Χ. Στάθη.

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία ή μη των βρεφονηπιακών σταθμών αποτελεί ευθύνη των δήμων οι οποίοι και θα ενημερώσουν άμεσα τους ενδιαφερόμενους.

Πατούλης: "Η προάσπιση της ασφάλειας παιδιών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη"

Ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Στις περιοχές που ακόμα υπάρχουν προβλήματα κατόπιν και σχετικών εισηγήσεων των οικείων Δημάρχων, ορισμένα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Η προάσπιση της ασφάλειας παιδιών και εκπαιδευτικών, είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη».